Z GeForce NOW zagramy na polskim serwerze

Targi Gamescom 2024 przyniosły świetną wiadomość dla polskich graczy. NVIDIA uruchomiła serwer usługi GeForce NOW w Warszawie. Od teraz użytkownicy łączący się z chmurą mogą zrobić to przez infrastrukturę działającą w stolicy Polski. Niesie to za sobą szereg ogromnych korzyści. To nie tylko najniższy możliwy poziom opóźnienia, ale także o wiele krótsze kolejki i bezproblemowy dostęp do usługi. Serwer działa w klasie GeForce RTX 4080, co pozwala osiągnąć niezwykłą niezawodność i najwyższą jakość rozgrywki. Wszystkie te aspekty czynią serwer GeForce NOW w Warszawie kluczowym punktem dla polskich graczy, zapewniając im lepsze doświadczenia w grach, co sprzyja lokalnemu rozwojowi. Stany serwerów GeForce NOW można monitorować na tej stronie. Warszawski jest oznaczony jako EU East.

Na dzień dzisiejszy GeForce NOW obsługuje ponad 2000 różnych gier i współpracuje z popularnymi platformami takimi jak Steam, Epic Game Store czy GOG.com. Co więcej posiadając abonament Microsoft Game Pass for PC, dostajemy dostęp do setek różnych gier bez dodatkowych opłat. Zaletą usługi jest możliwość jej uruchomienia praktycznie na każdym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej. Nie trzeba inwestować w kartę graficzną i drogie podzespoły komputerowe, a bazowy dostęp do usługi jest dostępny bez opłat. Więcej szczegółów na temat usługi GeForce NOW znajdziecie na dedykowanej stronie.