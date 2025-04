OMODA 9 Super Hybrid: klasa premium w przystępnej cenie wjeżdża do Polski

Nawet 145 kilometrów na pełnej baterii. Zasięg, który robi wrażenie

OMODA 9 Super Hybrid to model, który jest kwintesencją uniwersalności. Dzięki pojemnej baterii 34,46 kWh, zasięg w trybie w pełni elektrycznym wynosi aż 145 km (WLTP), natomiast całkowity zasięg hybrydowy przekracza 1100 km. Ładowanie prądem stałym o mocy 70 kW pozwala uzupełnić energię od 30% do 80% wyjątkowo sprawnie - zajmie nam to raptem 25 minut!

Nie bez znaczenia pozostaje także styl samochodu. OMODA 9 w zręczny sposób, a co ważniejsze: spójnie, łączy ze sobą elegancję i nowoczesność. Wyróżniający go pas LED na froncie, matowy lakier Universe Grey (dostępny opcjonalnie) i 20-calowe aluminiowe felgi to ukłon w stronę wymagających kierowców. Samochód mierzy 4775 mm długości, 1920 mm szerokości oraz 1671 mm wysokości, co przekłada się na przestronne i funkcjonalne wnętrze. A kiedy jesteśmy już przy wnętrzu, to trudno w nich nie zauważyć panoramicznego wyświetlacza, na które składają się dwa 12,3” panele. Ponadto znalazł się tam również 50-calowy wyświetlacz przezierny z rozszerzoną rzeczywistością (AR-HUD). Wszystko to uzupełnia system audio Sony, na który składa się aż 14 głośników. Nie zabrakło także wsparcia dla zaawansowanych systemów multimedialnych. Samochód oferuje wsparcie dla Android Auto oraz Apple CarPlay. Ponadto znalazło się w nim miejsce dla podwójnych ładowarek indukcyjnych, a całość wykańcza ambientowe oświetlenie w 256 kolorach oraz panoramiczny dach o powierzchni 1,3 metra kwadratowego!

Dbałość o najdrobniejsze szczegóły

Producent zadbał o to, by całe wnętrze było na miarę klasy premium. Przednie fotele wykonane zostały z naturalnej skóry. Oferują one także dodatkowe funkcje: wentylacji, podgrzewania oraz masażu. Fotel kierowcy może pochwalić się także elektryczną regulacją w sześciu kierunkach oraz możliwością zapamiętania ustawień. Fotel pasażera zaś oferuje wysuwane podparcie łydek, a także opcję sterowania z tylnej kanapy. Takowa jest również podgrzewana i sterowana elektrycznie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dlatego też OMODA 9 została wyposażona w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy: IES, BSD, DMS, LDP, RCTA+RCTB, ACC, APA oraz 8 poduszek powietrznych. System kamer 540° i inteligentnego asystenta parkowania. To właśnie cały ten pakiet zabezpieczeń sprawia, że każda podróż jest nie tylko wyjątkowo komfortowa, ale również bezpieczna.

Sercem OMODA 9 Super Hybrid jest silnik 1.5 T-GDI, wydajna bateria o dużej pojemności oraz trójstopniowa skrzynia DHT. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy. Całkowity zasięg 1100 km pozwoli na wygodną podróż bez dodatkowych zmartwień czy wielogodzinnego planowania postojów na stacjach ładowania.

Model objęty jest 7-letnią gwarancją (wymienną na 150 000 km), a na komponenty hybrydowe – nawet 8 lat / 160 000 km. OMODA 9 Super Hybrid dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych, a cena wynosi 219 900 zł! Więcej na temat samochodu dowiecie się z naszego wideo.

Materiał powstał przy współpracy z marką OMODA