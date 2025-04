Jeden, by wszystkim rządzić? Laptop do grania, do pracy...a nawet telewizor w jednym. Sprawdzamy modele 16 i 17 cali.





Komputer stacjonarny do grania, laptop do pracy, tablet do przeglądania sieci na kanapie, telewizor do oglądania filmów…

Lista zdaje się nie mieć końca, a nasze biurka i salony coraz bardziej przypominają składy elektroniczne. Czy istnieje sposób, aby to uprościć? Czy jedno urządzenie może z powodzeniem zastąpić kilka innych, nie idąc przy tym na bolesne kompromisy? Wygląda na to, że tak! Przyjrzeliśmy się bliżej dwóm bestiom od HP – notebookom OMEN 16 i OMEN 17, które mają ambicję stać się właśnie takim centrum dowodzenia dla wymagających użytkowników. Sprawdźmy, czy im się to udaje.

Moc pod maską: serce gracza i mózg profesjonalisty

Zacznijmy od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli wydajności w grach. Seria OMEN od zawsze kojarzyła się ze sprzętem dla graczy i najnowsze modele z ekranami o przekątnych 16 i 17 cali nie są tu wyjątkiem. Jako urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 dają gwarancję bezproblemowej kompatybilności w grach, a dodatkową zaletą jest dobra integracja z usługą subskrybcji gier Game Pass. Niezależnie od tego, czy wybierzesz konfigurację z procesorem Intel Core najnowszej generacji, czy postawisz na moc jednostki AMD Ryzen, możesz liczyć na potężną dawkę mocy obliczeniowej. To serce, które poradzi sobie nie tylko z codziennymi zadaniami, ale i z najbardziej wymagającymi aplikacjami czy grami.

Jednak prawdziwą gwiazdą, jeśli chodzi o grafikę, jest tu karta NVIDIA GeForce RTX 4060. To nowoczesny układ, który otwiera drzwi do płynnej rozgrywki w najnowszych tytułach, często na wysokich lub nawet maksymalnych ustawieniach graficznych. Zapomnij o przycinających animacjach czy konieczności drastycznego obniżania jakości obrazu. RTX 4060 to gwarancja świetnych wrażeń wizualnych, wspierana przez takie technologie jak DLSS (która potrafi inteligentnie podbić liczbę klatek na sekundę) czy Ray Tracing (odpowiedzialny za realistyczne oświetlenie i odbicia w grach).

Dzięki kombinacji mocnego procesora i wydajnej karty graficznej oraz najnowszego systemu Windows 11, który pozwala z tych wszystkich technologii skorzystać, OMEN 16 i 17 stają się pełnoprawnymi maszynami do grania, które z powodzeniem mogą konkurować z wieloma komputerami stacjonarnymi. A wszystko to w formie, którą nadal możesz wszędzie zabrać ze sobą.

Duży ekran i jeszcze większe możliwości

To, co od razu rzuca się w oczy i stanowi ogromną zaletę tych laptopów, to ich ekrany. Wyświetlacze o przekątnej 16 lub 17 cali to prawdziwy przełom w komforcie użytkowania laptopa. Koniec z mrużeniem oczu przy małych literach czy ciągłym przewijaniem dokumentów! Tak duża przestrzeń robocza diametralnie zmienia sposób, w jaki pracujemy i się bawimy.

Dla graczy oznacza to przede wszystkim większą immersję. Świat gry staje się bardziej panoramiczny, detale są lepiej widoczne, a całość po prostu bardziej wciąga. Dodajmy do tego wysoką częstotliwość odświeżania, a otrzymamy obraz nie tylko duży, ale i niesamowicie płynny, co jest kluczowe w dynamicznych grach akcji.

Warto jednak pamiętać, że OMEN 16 i 17 to nie tylko sprzęt dla graczy. Ta sama duża przestrzeń robocza okazuje się nieoceniona podczas… pracy! Wyobraź sobie komfort pracy z dwoma dokumentami obok siebie bez konieczności ciągłego przełączania okien. Analiza dużych arkuszy kalkulacyjnych, edycja zdjęć czy filmów, programowanie – wszędzie tam dodatkowe cale robią ogromną różnicę. To jak posiadanie zewnętrznego monitora, ale zintegrowanego z laptopem. Nagle praca staje się bardziej efektywna i mniej męcząca dla oczu.

Mocne podzespoły (procesory Intel/AMD) sprawiają, że laptopy OMEN bez problemu radzą sobie z wymagającymi zadaniami biurowymi i profesjonalnymi. Kompilacja kodu, renderowanie grafiki 3D, praca z wieloma zakładkami w przeglądarce i aplikacjami działającymi w tle – te laptopy zostały stworzone do wielozadaniowości.

Twoje prywatne, mobilne, kino domowe

Pamiętasz o zastępowaniu telewizora? Duży, wysokiej jakości ekran (o świetnym pokryciu kolorów i wysokiej jasności) w połączeniu z genialnym systemem audio sprawia, że oglądanie filmów i seriali na OMENie 16 czy 17 to czysta przyjemność. Zapomnij o małym ekranie tabletu czy smartfona. Tutaj masz swoje własne, przenośne centrum rozrywki.

Niezależnie od tego, czy chcesz obejrzeć najnowszy hit z Netflixa w łóżku, nadrobić serial na kanapie, czy zorganizować wieczór filmowy ze znajomymi podczas wyjazdu – OMEN daje Ci swobodę i jakość, której trudno szukać w mniejszych urządzeniach. Duży ekran pozwala docenić detale obrazu, a dobra jakość dźwięku potęguje wrażenia. To jak posiadanie wysokiej klasy telewizora, który możesz łatwo przenieść tam, gdzie akurat masz ochotę na seans.

Styl i mobilność? OMEN znajduje złoty środek

Laptopy gamingowe często kojarzą się z krzykliwym designem i dużą wagą. Seria OMEN od HP stara się jednak znaleźć złoty środek. Owszem, mamy tu do czynienia z potężnymi maszynami, ale ich design jest bardziej stonowany i elegancki niż u wielu konkurentów. To laptopy, które bez wstydu można wyjąć na spotkaniu biznesowym, a wieczorem pokazać ich gamingowy pazur.

Modele 16 i 17 cali siłą rzeczy nie są ultrabookami, które schowasz do małej torebki. Ich waga i rozmiar to kompromis na rzecz dużego ekranu i wydajnego chłodzenia (które jest niezbędne do utrzymania niskich temperatur podzespołów podczas grania czy intensywnej pracy). Mimo to, wciąż mówimy o urządzeniach przenośnych. Bez problemu zabierzesz je ze sobą na uczelnię, do pracy, czy na wakacje, mając pod ręką pełnoprawną stację roboczą i gamingową. W porównaniu do konieczności transportu komputera stacjonarnego, monitora, klawiatury i myszy – mobilność OMENa jest nie do przecenienia.

Nie można też zapomnieć o bogactwie portów, które zazwyczaj oferują laptopy tej klasy. Podłączysz tu zewnętrzny monitor, szybki dysk, słuchawki, myszkę i wszystko inne, czego potrzebujesz, bez konieczności sięgania po przejściówki.

Intel czy AMD? Wybór należy do Ciebie

HP oferuje swoje modele OMEN w różnych konfiguracjach, dając użytkownikom wybór między procesorami Intela i AMD. To świetna wiadomość, bo obie platformy mają wiele do zaoferowania. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem "niebieskich" czy "czerwonych", znajdziesz OMENa dopasowanego do swoich preferencji i budżetu. W połączeniu z kartą NVIDIA GeForce RTX 4060, obie konfiguracje zapewnią fantastyczną wydajność.

Czy OMEN 16 i 17 to laptopy idealne, które zastępują wszystkie inne urządzenia? Dla wielu osób odpowiedź może brzmieć: tak! Oferują fantastyczną wydajność, która zadowoli zarówno zapalonych graczy, jak i profesjonalistów potrzebujących mocy obliczeniowej. Duże, wysokiej jakości ekrany zapewniają niespotykany w mniejszych laptopach komfort pracy i niesamowite wrażenia podczas rozrywki.

To prawdziwe "kombajny", które łączą świat gier, pracy i multimediów w jednej, stosunkowo mobilnej (jak na swoje możliwości) obudowie. Jeśli szukasz jednego, potężnego urządzenia, które sprosta praktycznie każdemu zadaniu, jakie przed nim postawisz – od najnowszych gier AAA, przez wymagające projekty zawodowe, po wieczorny relaks z ulubionym serialem – OMEN 16 i 17 z kartą RTX 4060 to propozycje, obok których trudno przejść obojętnie. To inwestycja w wszechstronność i wydajność, która może znacząco uprościć Twoje cyfrowe życie.

Artykuł powstał przy współpracy z marką OMEN.