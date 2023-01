ASUS wskrzesza technologię 3D

Jedną z najciekawszych nowości jakie pokazał ASUS są bez wątpienia nowe ekrany OLED z technologią 3D. Obraz przestrzenny w ostatnich latach odszedł nieco w zapomnienie, bo nie przyjął się na rynku tak jakby wszyscy tego oczekiwali. ASUS robi jednak nowe podejście, oferując tym razem coś więcej. ASUS Spatial Vision jest pierwszą na świecie bezokularową (autostereoskopową) technologię 3D OLED, która pozwala na osiągnięcie efektu 3D na laptopie - bez konieczności stosowania jakichkolwiek akcesoriów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu soczewki lenticularnej i zaawansowanej technologii kamer śledzących ruchy gałek ocznych, dzięki czemu wyświetlacz tworzy odrębne obrazy dla każdego oka, dając w efekcie autostereoskopowy obraz 3D.

Użytkownicy mogą również bez przeszkód płynnie przełączać się pomiędzy widokiem 2D i 3D, dla większej elastyczności. Nowe wyświetlacze OLED oferują współczynnik kontrastu 1 000 000:1, czas reakcji 0,2 ms i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewnia płynność obrazu. Technologia 3D OLED bez okularów integruje się z dedykowanymi aplikacjami w ASUS Spatial Vision Hub, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać filmy i wideo 3D, grać w gry 3D i cieszyć się wizualizacją modeli 3D lub tworzeniem treści.

Drugą ciekawą nowością dla wielu nowych modeli jest zastosowanie nowej powłoki antybakteryjnej. ASUS nawiązał współpracę z firmą Ishizuka Glass w zakresie obróbki antybakteryjnej, stosując jej środek antybakteryjny IONPURE w wybranych produktach. Dzięki powłoce ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver Ion, możliwe jest powstrzymanie rozprzestrzenianie się 99% wirusów i bakterii - w tym COVID-19 - w ciągu 24 godzin. Technologia ta została specjalnie przetestowana na wirusach takich jak grypa A (H3N2) i H1N1 i potwierdzono jej skuteczność.

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) to mobilna stacja robocza dla twórców, wyposażona w ekran 3D OLED. Urządzenie charakteryzuje się wyrafinowanym wykończeniem Mineral Black i posiada konstrukcję typu step-wise, która pozwala na uzyskanie smuklejszych ramek ekranu i zapewnia przestrzeń dla otworów wentylacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala również na płaskie ułożenie ekranu laptopa, oferując dowolny kąt otwarcia górnej klapy w zakresie od 0 do 180°. Zastosowany wyświetlacz 3,2K 3D OLED o odświeżaniu 120 Hz gwarantuje świetnej jakości obraz w każdych warunkach.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to w topowej odmianie mamy procesor 13. generacji Intel Core i9-13980HX, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop, nawet 64 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy i szybkie dyski SSD o pojemności nawet 8 TB. Ciekawostką jest też duży, kompatybilny z rysikiem haptyczny touchpad i intuicyjne pokrętło ASUS Dial oferują najwyższą precyzję i kontrolę w aplikacjach. Urządzenie umożliwia także bezproblemową łączność ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami peryferyjnymi dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 o prędkości transferu wynoszącej do 40 Gb/s. Wbudowana kamera do wideorozmów posiada czujnik IR i oferuje wyraźnie lepszą jakość obrazu, bateria ma 90 Wh, a do dyspozycji mamy między innymi złącza HDMI 2.1, LAN 2.5 Gbps oraz wsparcie dla WiFi 6.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) to innowacyjny, 16-calowy laptop dla twórców, który wyposażono także w technologię ASUS Spatial Vision z nie wymagającym okularów, autostereoskopowym wyświetlaczem 3D OLED 3.2K 120 Hz. Dostępna będzie też wersja ze zwykłym wyświetlaczem IPS 2D o rozdzielczości 2.5K i odświeżaniu 165 Hz. Urządzenie można wyposażyć w procesor Intel Core i9-13980HX 13. generacji w parze z układem graficznym dla notebooków z najnowszej serii NVIDIA GeForce RTX 40, 64 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz z podwójnymi modułami SO-DIMM oraz w dysk SSD o pojemności do 2 TB. Tu również mamy nowej generacji kamerę do wideorozmów (FHD), a cały notebook waży mniej niż 2 kg.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED

ASUS znacznie przeprojektował nowy model Zenbooka Pro 16X OLED (UX7602BZ), aby uczynić go najmocniejszą wersją w historii. Nowy model wyposażono w procesor Intel z rozwiązaniem ASUS Supernova System-on-Module (SoM) Design. Architektura budowy układu ma szereg zalet, w tym zmniejszenie powierzchni rdzenia na płycie głównej o 38%, co zwiększa ogólną efektywność chłodzenia. Dzięki temu pozostawiono więcej miejsca na komponenty zasilające GPU, co pozwala na osiągnięcie wyższych wartości TDP, zapewniając użytkownikom większą stabilność i lepszą wydajność GPU. Ponadto, w laptopie zastosowano ciekły metal, który obniża temperaturę nawet o 7°C w trybie wysokiej wydajności, co pozwala osiągnąć całkowite TDP wynoszące do 155W.

Specyfikacja przewiduje konfigurację z procesorem Intel Core i9-13905H 13. generacji, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oraz 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X DRAM. Laptop wyposażony jest w ekran dotykowy 16:10 3,2K 120Hz OLED HDR NanoEdge. Z kolei mechanizm Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) automatycznie unosi klawiaturę, zapewniając wygodny kąt nachylenia klawiszy, a także poprawia chłodzenie całego systemu w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Inteligentny system oświetlenia White RGB podświetla klawiaturę, pokrętło ASUS Dial umożliwia precyzyjne sterowanie ustawieniami parametrów w pakiecie Adobe i większości innych aplikacji, a większy panel ASUS NumberPad wyposażony jest w haptyczne sprzężenie zwrotne i zwiększoną czułość nacisku, co ułatwia wprowadzanie liczb.

ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Ważący zaledwie 1,65 kg i mierzący mniej niż 1,8 cm grubości Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) charakteryzuje się wysoką wydajnością, doskonałym w swojej klasie obrazem i kompaktową obudową. Na czele specyfikacji znajduje się najnowszy wyświetlacz 2,8K 120 Hz OLED NanoEdge Dolby Vision o przekątnej 14,5 cala i proporcjach 16:10. Ekran ten posiada również certyfikat Pantone Validated dla wierności odwzorowania kolorów oraz 100% pokrycie gamy DCI-P3. Tworzenie i oglądanie treści multimedialnych może być jeszcze lepsze dzięki zastosowaniu technologii HDR i głębokiej czerni.

Bateria może mieć pojemność nawet 76 Wh, a system chłodzenia jest w stanie odprowadzić 105 W ciepła, co pozwala na zamontowanie mocnej konfiguracji z procesorami Intela 13. generacji (max. Core i9-13900H), układem graficznym GeForce RTX 40 oraz nawet 32 GB pamięci DDR5. Zenbook Pro 14 OLED również posiada kółko ASUS DialPad do intuicyjnego sterowania aplikacjami, zapewnia obsługę pióra ASUS Pen 2.0 oraz pełen zestaw portów I/O.

ASUS TUF Gaming A15/16/17 i F15/17

ASUS TUF Gaming to seria notebooków dla graczy. Model F15/17 wyposażony został maksymalnie w procesor Intel Core i9-13900H, a TUF Gaming A15/17 w procesor AMD Ryzen 9 Zen 4. Karta graficzna to nowe układy z serii GeForce RTX z serii 40, która zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę w najnowszych tytułach, nawet w rozdzielczości 1440p. Nowością na rok 2023 jest wyposażenie wszystkich czterech modeli w przełącznik MUX z funkcją NVIDIA Advanced Optimus, zapewniającą wydajność na najwyższym poziomie. Przełącznik MUX pozwala laptopowi ominąć zintegrowany układ graficzny podczas gry, zwiększając wydajność i zmniejszając opóźnienia, a zastosowanie NVIDIA Advanced Optimus sprawia, że proces ten odbywa się automatycznie, zapewniając graczom zwiększoną wydajność w grach bez konieczności naciskania jakiegokolwiek przycisku.

Na system chłodzenia składają się dwa wentylatory Arc Flow o 84-łopatkowej konstrukcji z łopatkami zwężającymi się do zaledwie 0,1 mm w celu redukcji drgań. Zapewniają one do 13% większy przepływ powietrza niż poprzednio stosowane wentylatory i są przy tym cichsze niż w zeszłych modelach. Jednocześnie pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu mocy GPU, co przekłada się na jeszcze większą wydajność.

Całkowitą nowością jest natomiast model ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617). To komputer z procesorem AMD, który został stworzony dla tych, którzy chcą łatwo strumieniować i grać w najnowsze gry. Wyposażono go w najnowszy procesor Ryzen 9 Zen 4, układ graficzny Radeon RDNA3 oraz AMD Smart Access Graphics. Gracze mogą dzięki niemu jeszcze bardziej zanurzyć się w ulubionych aktywnościach dzięki smuklejszym ramkom, współczynnikowi screen-to-body wynoszącemu 90% oraz panelowi o odświeżaniu 240 Hz w rozdzielczości QHD. Notebook jest również wyposażony w 84-łopatkowe wentylatory Arc Flow Fans, do 7 ciepłowodów oraz cztery otwory wentylacyjne, które skutecznie odprowadzają ciepło z wnętrza komputera.

ASUS ExpertBook B9 OLED

ASUS ExpertBook B9 OLED jest lekkim, wysokiej jakości notebookiem dla przedsiębiorców, którzy dużo podróżują. To jeden z najlżejszych 14-calowych laptopów biznesowych na świecie - lżejszy od wielu dostępnych na rynku laptopów 13-calowych. Wykonany z najwyższej jakości stopu magnezowo-litowego, charakteryzuje się ultralekką i wytrzymałą konstrukcją oraz posiada ulepszenia, które czynią z niego idealnego partnera w podróży. ExpertBook B9 OLED, wyposażony został w najnowszy procesor Intel Core vPro 13. generacji i do 64 GB pamięci RAM oraz system inteligentnego chłodzenia podnoszący wydajność o 36%.

Udoskonalona kamera internetowa, głośniki i mikrofon pozwalają na prowadzenie rozmów wideo w najwyższej jakości, zaś wyświetlacz OLED o proporcjach 16:10 i współczynniku screen-to-body wynoszącym 90% zapewnia żywe kolory, niską emisję światła niebieskiego i świetną jakość obrazu. ExpertBook B9 OLED został sprawdzony pod kątem wytrzymałości zgodnie z normą US MIL-STD-810H i testami wytrzymałościowymi firmy ASUS. Urządzenie wyposażono również w drobne elementy zwiększające komfort pracy, takie jak touchpad większy o 26,8% niż do tej pory czy obsługa NFC.