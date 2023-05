NVIDIA uzupełnia rodzinę kart graficznych GeForce z rodziny RTX 40. Jeszcze w maju do sprzedaży trafi model GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 8 GB pamięci. W lipcu dołączy do niego wersja wyposażona w aż 16 GB pamięci, a także jeszcze słabszy model - GeForce RTX 4060 8 GB.

GeForce RTX 4060 Ti - tanie granie z DLSS3?

Specyfikacja GeForce RTX 4060 Ti nie robi może wielkiego wrażenia na tle dotychczas zaprezentowanych kart, ale powinna to nadrobić ceną oraz wsparciem najnowszych technologii. NVIDIA szczególną uwagę skupia na generowaniu klatek za pośrednictwem technologii DLSS 3, które znacząco poprawia płynność obrazu. Jeśli mielibyśmy patrzeć na czystą wydajność to różnica względem chociażby GeForce RTX 3060 nie jest duża, bo wynosi zaledwie 10-15%. Z DLSS 3 rośnie jednak bardzo wyraźnie i biorąc pod uwagę coraz liczniejsze implementacje tej technologii, może to mieć faktycznie spore znaczenie.

Wszystko rozbije się oczywiście o cenę. GeForce RTX 4060 Ti 8 GB wyceniony został na 399 USD, to taka sama cena sugerowana jak za RTX 3060 w dniu premiery, co powinno przełożyć się na kwotę około 2000 złotych. W zamian za to dostajemy układ AD106-350 produkownay w technologii TSMC 4N wyposażony w 4352 rdzenie CUDA, taktowanie 2.5 GHz (w trybie boost) oraz pamięć 18 Gbps na szynie 128 bit, która gwarantuje przepustowość na poziomie 288 GB/s. Karta ma pobierać maksymalnie 160 W, więc będzie też stosunkowo oszczędna. Model wyposażony w 16 GB pamięci ma identyczne parametry (nie licząc ilości pamięci) i pojawi się w sklepach w lipcu w cenie 499 USD. Co ciekawe oferuje więcej pamięci niż GeForce RTX 4070 12 GB, co może mieć znaczenie szczególnie w wysokich rozdzielczościach.

W lipcu na półki sklepowe ma też trafić model GeForce RTX 4060 8 GB, ale jego cena nie jest jeszcze znana. Zastosowany tutaj układ - AD107-400 wyposażony będzie w 3072 rdzenie CUDA taktowane zegarem 2.4 GHz w trybie boost, a 8 GB pamięci GDDR6 ma mieć taktowanie 17 Gbps. W połączeniu z szyną 128 bit da to przepustowość rzędu 272 GB/s. TDP tej karty to natomiast już tylko 115 W. Wszystkie trzy karty obsługują oczywiście również ray-tracing i pozostałe technologie wspierane przez architekturę Ada Lovelace. O popularności tych kart zdecyduje jednak przede wszystkim cena i jej relacja do starszych modeli, szczególnie z serii RTX 30, które nadal dostępne są na rynku.