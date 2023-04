Rynek PC przeżywa obecnie całkiem spore załamanie, a to oznacza, że podaż przekracza popyt i pomimo panującej na całym świecie inflacji ceny komponentów do komputerów nie tylko nie rosną, ale wręcz spadają. Dotyczy to również karty graficznych, które przez ostatnie lata biły rekordy cenowe.

Ceny kart graficznych się unormowały

Pandemia oraz kryptowaluty mocno doświadczyły graczy komputerów. Ceny kart sięgały niebotycznych wartości, które nie miały nic wspólnego z sugerowanymi cenami podawanymi przez producentów. Te czasy już jednak minęły, obecnie kart na rynku nie brakuje, a kryptowaluty straciły na atrakcyjności. Te zmiany widać już też w sklepach, gdzie ceny zaczynają spadać i wygląda na to, że obecnie mamy całkiem niezły moment na zakup nowej karty graficznej. Nie powiedziałbym jeszcze, że jest bardzo tanio, ale nie brakuje też modeli kart, które zwyczajnie opłaca się obecnie kupić i wcale nie trzeba na nie wydawać 5000 złotych. Nie każdy zresztą ma taką potrzebę, dlatego zobaczmy co warto wybrać w kilku popularnych przedziałach cenowych.

Jaka karta graficzna do 1000 zł?

Czasy gdy za 500 złotych można było kupić całkiem niezłą kartę graficzną już bezpowrotnie minęły. Teraz aby osiągnąć widoczny wzrost wydajności względem kart zintegrowanych w procesorach trzeba wydać przynajmniej 1000 złotych, a wtedy i tak nie ma za bardzo w czym wybierać. W zasadzie jedyne sensowne propozycje w tym segmencie cenowym to GeForce GTX 1660 Super 6 GB oraz Radeon RX 6600 8 GB. Nie są to demony wydajności, ale do spokojnego grania w rozdzielczości FullHD powinny wystarczyć, nie tylko w starszych ale również w najnowszych grach czy takich, które wyjdą w najbliższym czasie. Wybór jest skromny, a druga kwestia jest taka, że dokładając kilkaset złotych można kupić już wyraźnie lepszy model.

Jaka karta graficzna do 2000 zł?

W tym segmencie wybór jest już nieco większy. W okolicach 1500 złotych można już znaleźć karty oparte na układzie GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM, co ma znaczenie szczególnie w nowszych grach. To ciekawa propozycja dająca też dostęp do takich technologii jak Ray Tracing oraz DLSS2, które wyraźnie poprawiają jakość obrazu przy zachowaniu nadal bardzo sensownej wydajności. Dokładając 300 złotych możemy pokusić się o Radeona 6700 XT również wyposażonego w 12 GB pamięci, który oferuje wyraźnie lepszą wydajność i można by się pokusić przy nim nawet o granie w 1440p. W okolicach 2000 złotych, choć już nieco powyżej tego limitu można jeszcze kupić GeForce RTX 3070 8 GB, która będzie nieco wydajniejsza niż Radeon, choć 8 GB pamięci może w przyszłości być problematyczne, szczególnie jeśli chcecie grać w rozdzielczości wyższej niż 1080p.

Jaka karta graficzna do 3000 zł?

Jeśli zwiększamy limit do 3000 złotych to musimy już patrzeć na jego górną granicę. Tutaj prym wiedzie w zasadzie dwie karty graficzne. Nadal świetną propozycją jest Radeon 6800 XT z 16 GB pamięci VRAM, który wydajnościowo jest mniej więcej na poziomie GeForce RTX 3080, ale tych kart na rynku jest niewiele i trzymają wyraźnie wyższą cenę. Znacznie lepiej pod względem ceny wypada najnowsza propozycja od NVIDIA, czyli GeForce RTX 4070 12 GB, która oferuje zbliżoną wydajność, ale może pochwalić się nowocześniejszą architekturą i przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. To też doskonały przykład jak działa obecnie rynek, karta miała być oferowana w sugerowanej cenie 3199 zł, ale obecnie jest dostępna w sklepach za około 295o zł, więc wyraźnie taniej. Co prawda do grania w 4K jeszcze się za bardzo nie nada (chyba, że skorzystały z DLSS 3) ale mimo wszystko to bardzo dobra propozycja.

Jaka karta graficzna do 4000 zł?

W przedziale od 3000 do 4000 złotych jest w zasadzie tylko jedna karta graficzna warta polecenia. Radeon RX 7900 XT z 20 GB pamięci VRAM oferuje wydajność, która powinna zadowolić już każdego i to niezależnie od rozdzielczości. Zdecydowanie w większości testów wygrywa chociażby z GeForce RTX 4070Ti 12 GB, która kosztuje nieco ponad 4000 złotych, a ma zdecydowanie mniej pamięci, przez co gorzej wypada w wysokich rozdzielczościach. Karta od AMD to w tym przedziale cenowym jedyna sensowna propozycja i nic w tym dziwnego, bo w ostatnich miesiącach mocno potaniała. Jeszcze na początku lutego kosztowała ponad 5000 złotych.

Jaka karta graficzna do 5000 zł?

W przedziale od 4000 do 5000 złotych nie mogę polecić żadnej karty graficznej. Wspominany GeForce RTX 4070 Ti nie jest opłacalny na tle RX 7900 XT, a kolejne modele jak RTX 4080 czy RX 7900 XTX kosztują już ponad 5 tys. złotych. Podejrzewam, że przestrzeń ta zostanie wkrótce zagospodarowana, ale na dzień dzisiejszy nie ma tutaj żadnej karty, którą warto kupić. Lepiej ograniczyć budżet i zaoszczędzić, albo nie iść na żadne kompromisy i kupić kartę z najwyższej półki.

Jaka karta graficzna za ponad 5000 zł?

Przekraczając poziom 5000 złotych w pierwszej kolejności pojawi się Radeon RX 7900 XTX z 24 GB pamięci VRAM, którą można obecnie kupić za 5300-5500 złotych. To jedna z najwydajniejszych kart na rynku, porównywalna z GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM, który kosztuje już jednak bliżej 6000 złotych. Top of the top to GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci, który kosztuje niemal 8000 złotych. Wybór należy oczywiście do was, ale wydaje mi się, że nawet grając w rozdzielczości 4K, RTX 4080 czy RX 7900 XTX wydają się wystarczające. Szczególnie jeśli skorzystamy z takich rozwiązań jak DLSS 3 czy Super Resolution.

Nie mam jednak wątpliwości, że rynek kart graficznych wygląda obecnie znacznie lepiej niż jeszcze pół roku temu i jeśli planujecie upgrade, to nie ma na co czekać.