Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti - wydajność i błoga cisza

Pisanie o kartach graficznych dzisiaj to jak drażnienie lwa. Niby są dostępne, ale ich ceny są więcej niż zaporowe i mało kto godzi się na wydanie kilku tysięcy złotych. Pozwólcie jednak, że po krótce opowiem wam co potrafi Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti.

Już rok temu przy okazji recenzji GeForce'a RTX 3070 pisałem, że karty graficzne są drogie. Okazuje się jednak, że wtedy to było dopiero preludium. GeForce RTX 3070 z sugerowaną ceną w okolicach 2350 PLN, kosztował 3000 PLN. Dzisiaj za taką kartę trzeba zapłacić 6000 PLN (!). To się nazywa inflacja. Testowany dzisiaj model, GeForce RTX 3080 Ti już na starcie miał być drogi, sugerowana cena to 1199 USD, czyli okolice 5500 PLN. W sklepach jednak raczej nie znajdziecie go w cenie poniżej 10 000 PLN. Na tle konsol to kosmiczne kwoty i nie dziwię się, że gracze narzekają. Niestety dla nas, w najbliższym czasie sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. Pozostaje nam tylko mieć nadzieje, że kiedyś wreszcie podaż dogoni popyt.

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti - specyfikacja

Wróćmy jednak do bohatera dzisiejszej recenzji, GeForce RTX 3080 Ti zadebiutował na rynku w połowie roku. Gainward wypuścił jednak niedawno wersję Phantom z poprawionym systemem chłodzenia, które obecnie oferuje znacznie większą kulturę pracy, przynajmniej na papierze. Poza tym mamy tutaj do dyspozycji układ GA102, taki sam jak w w modelu RTX 3080, ale z włączonymi wszystkimi rdzeniami CUDA. Proporcjonalnie wzrosła też liczba jednostek TMU, ROP, RT oraz Tensor, a także szyna pamięci, której szerokość wynosi 384 bit. Nie licząc modelu RTX 3090, jest to obecnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku, która powinna pozwolić swobodnie pograć nawet w rozdzielczości 4K z włączonymi efektami ray-tracingu.

GPU RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Układ graficzny GA102 GA102 GA104 GA104 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 8 nm Tranzystory 28,3 mld 28,3 mld 17,4 mld 17,4 mld Rdzenie CUDA 10240 8704 5888 4864 Jednostki TMU 320 272 184 152 Jednostki ROP 112 96 96 80 Rdzenie RT 80 68 46 38 Rdzenie Tensor 320 272 184 152 Taktowanie 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz Boost 1665 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz Taktowanie pamięci 19 Gbps 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Wielkość pamięci 12 GB 10 GB 8 GB 8 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 912 GB/s 760 GB/s 448 GB/s 448 GB/s Współczynnik TDP 350 W 320 W 220 W 200 W Cena premierowa 1199 USD 699 USD 499 USD 399 USD Cena (listopad 2021) ~10000 PLN ~8000 PLN ~6000 PLN ~4500 PLN

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti - zdjęcia karty

System chłodzenia tej karty prezentuje się bardzo podobnie do tego co widzieliśmy w modelu RTX 3070. Duży radiator z rurkami cieplnymi chłodzony jest przez trzy wentylatory o dosyć dużej średnicy. Jak to zazwyczaj bywa, karta potrafi działać pół-pasywnie, czyli w trybie spoczynkowym wentylatory wcale się nie kręcą, dzięki czemu karta nie generuje żadnego hałasu.

W tylnej części znalazł się sporych rozmiarów back-plate, czyli metalowa płytka, która nadaje sztywności całej konstrukcji oraz poprawia odprowadzanie ciepła.

Oficjalnie według specyfikacji, GeForce RTX 3080 Ti potrzebuje nawet 350 W, przez co na laminacie znajdziemy aż 3 gniazda zasilania PCIe. Jak się za chwile okaże, wcale nie jest to przesadzone, karta potrafi pochłonąć nawet około 400 W. Zestaw portów jest standardowy, do dyspozycji mamy 3 x Display Port 1.4a oraz 1x HDMI w wersji 2.1, który pozwala na osiągnięcie rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 120 Hz na wielu popularnych telewizorach. Dla graczy to bardzo istotny aspekt.

Niestety 3 gniazda zasilania umieszczone są w nieco niefortunnym miejscu, jeśli chcielibyście wyeksponować swoją kartę w obudowie z szybą. Trudno będzie poprowadzić kable tak, aby nie przesłaniały podświetlanego diodami RGB logo producenta. Wymuszone jest to poniekąd faktem, że płytka PCB jest znacznie krótsza niż radiator.

Konfiguracja testowa

Na konfigurację testową składa się standardowo taktowany procesor Intel Core i9-9900K oraz 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz, które zamontowane zostały na płycie ASUSa z chipsetem Intel Z370. Całość działała pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 64bit (build 2004), który został zainstalowany na dysku WD Black SN750 o pojemności 1 TB. Całość zasila Corsair RM850x o mocy 850 W. Podczas testów skorzystałem z najnowszych dostępnych sterowników od NVIDIA.

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti - wydajność w grach

Specyfikacja jest niemal identyczna jak referencyjnego modelu, nieco wyższe jest tylko taktowanie rdzenia w trybie boost, które może dochodzić do 1725 MHz. Poza tym mamy tutaj wszystko co najlepsze obecnie na rynku, łącznie z 12 GB pamięci GDDR6X.

Gdy natomiast włączymy sobie jakąś grę, to wtedy okazuje się, że taktowanie rdzenia GPU rośnie nawet do 1950 MHz. Pobór energii dla całej karty dochodzi wtedy do 390 W (340 W dla samego GPU). Co jednak ważniejsze, wentylatory faktycznie uruchamiają się dopiero po przekroczeniu pewnej temperatury i przy dłuższym graniu potrafią się rozkręcić do okolic 1900 RPM. Jest to już słyszalny hałas, ale przy zamkniętej obudowie, w której pracuje system chłodzenia typu AIO dla procesora, jest praktycznie nie do odróżnienia. Jednocześnie przy tym temperatura karty nieznacznie przekracza tylko 70 stopni Celsjusza. Jak na układ GA102 to bardzo dobry wynik.

Nikogo chyba nie zaskoczę też wynikami wydajności, jest to bez wątpienia najwydajniejsza karta graficzna jaką przyszło mi testować, choć przewaga nad RTX 3080 nie jest miażdżąca i raczej nie usprawiedliwia różnicy w cenie (nawet porównując ceny sugerowane przez producenta ;-)).

Jeśli chcecie pograć na telewizorze w rozdzielczości 4K i macie wyświetlacz 120 Hz, to jest to idealna karta dla was. Praktycznie wszystkie gry można uruchomić w wysokiej jakości w takiej rozdzielczości i osiągnąć wydajność w okolicach 120 fps. Dopiero przy włączonym RTX karta łapie lekką zadyszkę, ale można to łatwo obejść włączając DLSS (jeśli jest dostępny dla danej gry).

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti - podsumowanie

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti 12 GB to z pewnością karta, którą z czystym sumieniem mógłbym polecić każdemu. Ale obawiam się, że cena w okolicach 10 000 PLN, a nawet więcej jest poza zasięgiem większości z nas. Być może gdy pojawi się nowa generacja kart, to sytuacja się wreszcie poprawi ale patrząc na wykresy, nawet przy sugerowanej cenie 5500 PLN nadal lepiej będzie opłacało się wybrać RTXa 3080. W mojej ocenie akceptowalna cena karty graficznej to obecnie koszt podobny do konsol Xbox Series X lub PlayStation 5, ale skoro można na nich zarabiać kopiąc również kryptowaluty, to raczej szybko się tego nie doczekamy. Jeśli zaś chodzi o sam układ GeForce RTX 3080 Ti to z pewnością jego wydajność wystarczy graczom na kilka następnych lat. Tym bardziej, że mamy tutaj 12 GB pamięci VRAM.

Gainward wykonał kawał dobrej roboty projektując ten model, a zastosowany system chłodzenia spisuje się znakomicie. Odprowadzić 350 W ciepła to nie lada zadanie, a zrobić to przy akceptowalnym poziomie hałasu to tym większe osiągnięcie. Phantom to konstrukcja, którą bez obaw możecie zamontować w swojej obudowie i cieszyć się spokojem oraz niezachwianą wydajnością.

Gainward Phantom GeForce RTX 3080 Ti

Orientacyjna cena: ~10000 PLN