Nvidia odsłania karty. 22 nowe gry w GeForce NOW

Październik w usłudze GeForce NOW zapowiada się niezwykle emocjonująco dla graczy, którzy mogą liczyć na spory zastrzyk nowych tytułów w chmurze. Nvidia zapowiedziała, że do biblioteki trafią aż 22 nowe gry, z czego pięć już w pierwszym tygodniu miesiąca. Oprócz premier usługa wzbogaciła się o nową funkcjonalność – zaktualizowano portal użytkownika, umożliwiający przeglądanie szczegółów dotyczących czasu gry oraz historii rozgrywek.

Październikowe premiery w GeForce NOW

Wśród pierwszych tytułów, które trafiły do chmury, znajduje się Throne and Liberty – darmowa gra MMORPG osadzona w rozległym, otwartym świecie Solisium. Kolejne gry, które pojawią się w GeForce NOW w tym tygodniu, to m.in. Sifu, dynamiczna gra akcji dostępna w PC Game Pass, oraz Bear and Breakfast, które do 10 października będzie dostępne za darmo w Epic Games Store. Dołączą do nich Monster Jam Showdown (Steam), a także TerraTech Worlds (Steam)

A w taki sposób prezentuje się lista gier, które w późniejszych tygodniach października dołączą do platformy GeForce NOW:

Europa (od 11 października na Steam)

Neva (od 15 października na Steam)

MechWarrior 5: Clans (od 16 października na Steam i Xbox)

A Quiet Place: The Road Ahead (od 17 października na Steam)

Worshippers of Cthulhu (od 21 października na Steam)

No More Room in Hell 2 (od 22 października na Steam)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (od 24 października na Steam)

Call of Duty: Black Ops 6 (od 25 października na Steam oraz Battle.net)

Life Is Strange: Double Exposure (od 29 października na Steam i Xbox)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

Duckside (Steam)

Dwarven Realms (Steam)

Selaco (Steam)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Starcom: Unknown Space (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

Grafika: Nvidia