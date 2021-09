10 gier które wyglądają perfekcyjnie na LG OLED

Jakość obrazu w telewizorach OLED to najwyższa półka. To one zapewniają najlepsze kontrasty - wszystko to dzięki samoświecącym pikselom i całkowitemu wygaszaniu podświetlenia w miejscach, w których ma być czerń z prawdziwego zdarzenia. Ale najczarniejsze czernie to nie wszystko: telewizory LG OLED to także wysoka rozdzielczość i wsparcie dla najnowocześniejszych funkcji, które sprawią, że gry wideo wyglądają i działają jeszcze lepiej: od HGiG (HDR dla gier), przez wysoką częstotliwość odświeżania ekranu, niski input lag, na dedykowanych grom wideo technologiom takim jak Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync. Dlatego zebraliśmy listę jednych z najpiękniejszych gier, jakie powstały na konsole obecnej oraz minionej generacji. Jedno jest pewne - na telewizorach LG OLED wyglądają one jeszcze lepiej.

Ori and the Will of the Wisps

Świat do którego zabierają nas twórcy Ori robił ogromne wrażenie już od pierwszej odsłony, w drugiej części wszystko jest jeszcze bardziej dopieszczone, piękniejsze i bardziej przemyślane. A po next-genowej łatce działa lepiej niż kiedykolwiek. Dynamiczna przygoda pełna kontrastów, pięknych efektów świetlnych i dynamicznych akcji prezentuje się jeszcze efektowniej w 120 klatkach na sekundę. 120 Hz robi ogromną różnicę - to dzięki nim gra działa płynnie i prezentuje się lepiej niż gdziekolwiek indziej!

Hitman 3

Zamknięcie trylogii przygód Agenta 47 zabrało nas w wiele malowniczych zakątków świata. Cudowne zachody słońca w europejskich winnicach, mglisty angielski dworek, mieniący się wszystkimi kolorami neonów mokry Chongqing i spółka wyglądają fenomenalnie. Duża w tym zasługa gry świateł, którą na telewizorach LG OLED można podziwiać ze wsparciem HGiG. Perfekcyjne kontrasty, duża jasność tam gdzie trzeba, no i lokacje które za każdym razem powodują szybsze bicie serca!

The Medium

Horror od polskiej ekipy Blooper Team to jedna z najciekawszych gier ostatnich miesięcy. Atmosfera jaką udało się stworzyć ekipie jest nie do podrobienia — a wszyscy pamiętający szalone lata 90. w polskich realiach odnajdą tam cały zestaw smaczków inspirowanych tamtymi czasami. The Medium jest jednak grą mroczną, jak na psychologiczny horror przystało, dlatego tamtejsze idealne czernie oferowane przez ekrany OLED sprawdzą się idealnie - i pozwalą zbudować jeszcze lepszy klimat!

Forza Horizon 4

Na nową Forzę jeszcze chwilę poczekamy, ale Forza Horizon 4 po next-genowej łatce nie pozostawia wiele do życzenia. Krajobrazy inspirowane tymi, które mogą na co dzień podziwiać mieszkańcy Wielkiej Brytanii (okolice Edynburga, Lake District czy Cotswolds), wyglądają fenomenalnie, podobnie jak wirtualne reprezentacje kilkuset licencjonowanych samochodów. Trudno też nie zachwycić się zmieniającymi porami roku i "ożywianym" w ten sposób światem! Oświetlenie w grze robi ogromne wrażenie - to jedna z produkcji obsługująca dostępną w telewizorach LG OLED C1 i G1 technologię Dolby Vision HDR!

Doom Eternal

Legendarna seria FPS na nowej generacji konsol wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a co ważniejsze - także rusza się lepiej niż kiedykolwiek! id Software na każdym kroku udowadnia, że nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Gracze sięgający po Doom Eternal zarówno w trybie zabawy jednoosobowej, jak i wieloosobowej docenią nie tylko wysoką jakość tekstur, śledzenie promieni i 120 FPS, ale także zaskakująco niski input lag. W telewizorach LG OLED oferowany jest czas reakcji na poziomie 1 milisekundy!

Halo: The Master Chief Collection

Seria gier Halo jest dla wielu synonimem grania na Xboksie. Microsoft doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważną marką jest Halo, dlatego robi co tylko w ich mocy, by gry były prezentacją mocy sprzętów z prawdziwego zdarzenia. Takim na Xboksach nowej generacji będzie Halo Infinite którego premiera zaplanowana została jeszcze na tę jesień, ale kolekcja Halo: The Master Chief Collection jest świetną prezentacją tego jaką drogę przeszła seria. W jej skład wchodzą: Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo 3: ODST i Halo: Reach — a dwie pierwsze przeszły ogromny lifting. Dzięki opcji płynnego przełączania się między starym, a nowym, trybem prezentacji jak na dłoni widać ogromny progres. To tytuły które wciąż dają od groma frajdy - a dzięki wsparciu nowych technologii ekranów i udoskonaleniom dla konsol Xbox Series X - można cieszyć się zabawą w 4K i 120 klatkach na sekundę!

Control: Ultimate Edition

Nie bez powodu o scenarzystach z Remedy mówi się, że są najlepsi w branży. Twórcy Alana Wake'a i Quantum Break w Control poszli dalej - serwując jeszcze bardziej kompleksowy świat, który idealnie współgra z zaawansowanymi mechanikami rozgrywki. Kierunek artystyczny zdobył uznanie krytyków i recenzentów, a w poprawionej wersji Ultimate Edition wygląda jeszcze okazalej. Gra w 4K i 60 klatkach na sekundę wygląda zdecydowanie lepiej, co dopieszczają dostępne w telewizorach LG OLED technologie Variable Refresh Rate (VRR) i Auto Low Latency Mode (ALLM), które dbają o to, by efekty rozmywania ekranu i wahania częstotliwości zmiany klatek były ograniczone do minimum.

Assassin's Creed Valhalla

Jedna z najważniejszych marek wśród współczesnych gier wideo - Assassin's Creed Valhalla - także jest przykładem tego jak pięknie może wyglądać gra z otwartym światem. Twórcy idealnie bawią się światłem, a dzięki wsparciu HDR wygląda to lepiej niż kiedykolwiek. Przygody osadzone w średniowiecznej Anglii udowadniają, że Ubisoft ma jeszcze wiele asów w rękawie, a biorąc pod uwagę że to dopiero pierwszy AC na nową generację - nie mogę doczekać się kolejnych produkcji, które prawdopodobnie będą jeszcze piękniejsze!

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect to niewątpliwie najpiękniejsze wcielenie kultowych klocków. Dla wielu to już nie tylko gra, ale całe doświadczenie - duża w tym zasługa perfekcyjnego zgrania efektów wizualnych z elektroniczną ścieżką dźwiękową. Odrobinę psychodeliczne, ale piękne na wielu płaszczyznach. To perfekcyjny przykład gry, która mimo prostej formy potrafi oczarować swoimi efektami wizualnymi. A te prezentują się jeszcze lepiej w wysokiej rozdzielczości, wsparciem HDR i perfekcyjnymi czerniami oferowanymi w telewizorach LG OLED.

Psychonauts 2

Sequel platformówki na który przyszło czekać kilkanaście lat - ale każdy kto już grał wie, że było warto. Specyficzny styl, niecodzienne poczucie humoru, doskonała rozgrywka - wszystko znajdziemy właśnie w tym sequelu (prawie) idealnym. Mówiąc o najpiękniejszych grach na nowe konsole trudno przejść obok niej obojętnie - to iście szalony świat, który hipnotyzuje kolorami i jest jednym z tych, który po prostu zachwyca. Tym bardziej, że zarówno tamtejsze efekty HDR jak i możliwość grania w 120 klatkach na sekundę gwarantują efekt WOW!

-

Wpis powstał przy współpracy z LG