Od 15 listopada posiadacze telewizorów LG Smart mogą skorzystać z oferty Apple TV+ za darmo przez pierwsze trzy miesiące. Promocja dotyczy modeli telewizorów LG 8K oraz telewizorów LG 4K dostępnych na rynku od 2016 do 2021 roku. Aby z niej skorzystać wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w sklepie LG Content Store lub kliknąć baner reklamowy Apple TV+ w menu głównym LG TV. Nie trzeba się też zbytnio spieszyć. Oferta ważna jest do 13 lutego 2022 roku - to ostatni dzień na zdobycie kodu uprawniającego odebranie darmowego dostępu do VOD. Ważność kodu kończy się 20 lutego przyszłego roku.

Apple TV+ za darmo na trzy miesiące dla posiadaczy telewizorów LG Smart TV

Darmowy Apple TV+ na trzy miesiące to doskonała okazja do nadrobienia filmów i seriali oferowanych przez platformę VOD. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach zadebiutowały nowe sezony najpopularniejszych produkcji. The Morning Show, See, Truth Be Told i wiele wiele innych zasługuje na uwagę. Apple TV+ to także nowości dla fanów dobrego science-fiction. To właśnie z myślą o tej platformie powstała Fundacja - adaptacja powieści Isaaca Asimova o tym samym tytule.

Mariah Carey powraca ze świątecznym nastrojem do Apple TV+. Premiera już w przyszłym miesiącu

A już w grudniu, w sam raz na Święta Bożego Narodzenia, do Apple TV+ powróci królowa świątecznego nastroju muzycznego. Mariah’s Christmas: The Magic Continues to kontynuacja zeszłorocznego wydarzenia muzycznego, w którym gwiazda wykonała najpopularniejsze świąteczne piosenki, w tym swój hit All I Want For Christmas is You. W tym roku Mariah Carey powraca z nowym singlem Fall in Love at Christmas