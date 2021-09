Już za kilka dni HBO Go straci wsparcie na starszych TV od LG i Samsunga

Przywykliśmy już do tego, że w erze cyfrowej nie ma nic na zawsze, a urządzenia potrafią stracić wsparcie techniczne szybciej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Boli to zwłaszcza w przypadku telewizorów, których większość użytkowników nie wymienia co kilkanaście miesięcy. A te, niestety, potrafią tracić wsparcie techniczne dla ulubionych aplikacji VOD użytkowników — dlatego przystawki smart TV cieszą się tak dużą popularnością. I wierzę, że będzie jeszcze lepiej - tym bardziej, że jak informuje serwis NaEkranie.pl już za kilka dni HBO Go straci wsparcie na starszych telewizorach i konsolach.

HBO Go straci wsparcie na smart TV LG i Samsunga

HBO Go nie będzie już rozwijane w wersjach dla konsoli PlayStation 3, systemem Orsay oraz Tizen z 2015 roku (i starszym). W przypadku smart TV od LG, wsparcie stracą urządzenia działające pod kontrolą webOS do wersji 3.5. Z informacji do których dotarła redakcja wynika, że korzystanie z aplikacji HBO Go na tych sprzętach nie będzie już możliwe natywnie, a jedyną opcją cieszenia się biblioteką serwisu będzie skorzystanie z przystawki.

Nie oni pierwsi - i nie ostatni. Nie mam złudzeń, że kolejno, falami, będą w najbliższej przyszłości odcinane kolejne partie telewizorów. Tak jak wszędzie - producentom nie opłaca się wspierać urządzeń przez zbyt wiele lat, bo wszystko to wymaga od nich dodatkowych nakładów finansowych na tworzenie, testowanie i optymalizację aplikacji. W pełni jednak rozumiem frustrację użytkowników, którzy raptem kilka miesięcy wcześniej bez żadnego kombinowania mogli cieszyć się dostępem do treści bez konieczności inwestycji w dodatkowe sprzęty, a także sięgania po następnego pilota.