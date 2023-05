Pierwszy sezon Predator Games właśnie dobiegł końca. W finale, który 27 maja odbył się w Warszawie rywalizowali ze sobą zawodnicy, którym udało się przebrnąć wyczerpujący turniej kwalifikacyjny. Choć to wynik decydował o nagrodach, liczyło się coś innego.

Wielki turniej e-sportowy, w którym zmierzą się ze sobą uczniowie polskich szkół? To właśnie Predator Games, czyli inicjatywa firmy Acer skierowana do najmłodszych. Dzięki niej gracze, którzy na co dzień zajmują się zdobywaniem wiedzy, mogli poczuć się jak prawdziwi e-sportowcy. Wymagające kwalifikacje zwieńczono spektakularnym finałem, który miałem przyjemność obserwować na żywo.

Choć uczestnicy zmagań zaprezentowali bardzo wysoki poziom, zwłaszcza biorąc pod uwagę młody wiek, to nie wynik był najistotniejszy. Predator Games to przede wszystkim wydarzenie, które ma za zadanie propagować e-sport wśród uczniów. E-sport, czyli również ducha zdrowej rywalizacji, chęć ciągłego samodoskonalenia i otwartość na współpracę z zespołem. Jak mogłem przekonać się na własne oczy, założone cele udało się zrealizować. Turniej opuszczałem z przeświadczeniem o tym, że chciałbym widzieć zdecydowanie więcej tego typu wydarzeń. Jeśli doceniać umiejętności najmłodszych, to właśnie w ten sposób.

Tak prezentowała się arena zmagań Predator Games 2023

Predator Games 2023 – coś więcej niż turniej e-sportowy

By docenić skalę zakończonego właśnie wydarzenia, warto przyjrzeć się kilku istotnym faktom. Organizowane przez firmę Acer przedsięwzięcie przypadło do gustu zarówno sponsorom, jak i instytucjom rządowym. Dzięki zaangażowaniu głównego sponsora, którym był PKO Bank Polski, pula nagród wyniosła przeszło 3 200 000 złotych. A przecież wciąż mówimy o turnieju szkolnym!

Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki, a także GovTech Polska. Skąd zaangażowanie strony rządowej? Dostrzeżono, że tego typu turniej to świetna okazja do promowania zdobywania kompetencji cyfrowych przez najmłodszych. E-sport wymaga umiejętności płynnej obsługi komputera, wiedzy o tym, jak korzystać z internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych czy wiedzy o funkcjonowaniu sprzętu komputerowego. Nie można myśleć o karierze e-sportowca bez znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację, co również stanowi wyzwanie dla polskiej edukacji.

Bardzo wysokie nagrody, uznani sponsorzy, przedstawiciele rządu czy profesjonalnie zorganizowany turniej finałowy to czynniki, które znacząco zwiększyły rangę wydarzenia. Dzięki temu już sam udział w takim przedsięwzięciu był dla młodych graczy istotnym wyróżnieniem.

Organizator zadbał o profesjonalne stanowiska dla uczestników rywalizacji

Granie w gry to strata czasu? Predator Games udowodniły, że wcale nie

Turniej Predator Games stanowił również świetną okazję do rozprawienia się z kilkoma mitami dotyczącymi e-sportu. Choć zawody e-sportowe stają się coraz popularniejsze, a gracze coraz bardziej rozpoznawalni, niektórzy wciąż kwestionują sens jego istnienia. Dla wszystkich tych, którzy pytają, co można osiągnąć dzięki graniu w gry, ten turniej był celną odpowiedzią.

Organizatorzy turnieju wraz ze sponsorami i patronami mocno postarali się, by pokazać czym tak naprawdę jest e-sport. Dzięki grom komputerowym można nie tylko rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, ale również ćwiczyć charakter. E-sport uczy pokory, cierpliwości, wymaga ciągłego doskonalenia i pracy nad własnymi słabościami. To również sposób na nawiązanie nowych znajomości i rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Jak pokazały chociażby rozgrywki w Fortnite, dzięki wzorowej współpracy między członkami teamu można zyskać wielką przewagę nad przeciwnikiem.

E-sport to również szansa na to, by brać udział właśnie w takich wydarzeniach, jak Predator Games 2023. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt finansowy. Warto wspomnieć o tym, że zwycięzcy danej konkurencji otrzymywali laptopy gamingowe. Zdobywcy drugich miejsc mogli liczyć na komputery stacjonarne, a nagrodą za trzecie były monitory.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji mogli poczuć się jak gwiazdy e-sportu

W co grano? Kto wygrał?

W ramach pierwszego sezonu Predator Games rozegrano turnieje w następujących konkurencjach. Gracze zmierzyli się w grach Fortnite, League of Legends i Rocket League. Co ciekawe grano również w szachy. Finaliści poszczególnych konkurencji zmierzyli się ze sobą właśnie podczas finału zorganizowanego w Warszawie. Oto zwycięzcy konkurencji:

Fortnite: Szkoła w Chmurze

Rocket League: Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

League of Legends: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Szachy: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej

Sumaryczna liczba punktów za wszystkie konkurencje zdecydowała o tym, że Mistrzem pierwszego sezonu Predator Games 2023 zostało Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Drugie miejsce zajęła Szkoła w Chmurze, a trzecie Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu. Uczestnikom zmagań we wszystkich konkurencjach serdecznie gratuluję!

Nie zabrakło również transmisji internetowej z komentarzem ze studia

Oby tak częściej!

Życzyłbym sobie, by takich turniejów jak Predator Games 2023 było zdecydowanie więcej. Z takim rozmachem, z taką liczbą uczestników, z taką promocją, z takimi nagrodami, z takim wsparciem i o takiej randze. Już sama możliwość uczestnictwa w turnieju, który kończy się profesjonalnym finałem działa na wyobraźnię. Gdy dodamy do tego aspekt finansowy otrzymamy świetną zachętę do pracy nad własnymi umiejętnościami.

W wydarzeniu uczestniczyłem na zaproszenie organizatora, który nie miał wpływu na treść relacji. Koszty uczestnictwa pozostają po stronie redakcji.