Lipiec w Disney+ to przede wszystkim premiera świetnego serialu "The Bear", który wkroczył właśnie w trzeci sezon. Bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną. Co czekało na bohaterów, którzy rozkochali w sobie widzów na całym świecie? Wszystkie odcinki pojawiły się już 17 lipca. A co z przyszłym miesiącem?

Źródło: Disney+

Największą premierą w sierpniu na Disney+ bez wątpienia będzie serial "Zbrodnie po sąsiedzku", który zdobył uznanie na całym świecie. Świetna obsada, intryga, morderstwo, śledztwo i podcasty. Czego chcieć więcej? Nowy sezon już teraz zapowiada się fantastycznie, a twórcy zapowiadają, że na widzów czeka jeszcze więcej niespodzianek, zwrotów akcji i nietuzinkowych bohaterów, w których wciela się śmietanka Hollywood.

W czwartym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku" nasze ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów mierzy się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.

Tradycyjnie, nowe odcinki "Zbrodni po sąsiedzku" pojawiać się będą co tydzień, a premiera pierwszego zapowiedziana jest na 27 sierpnia.

Disney+ w sierpniu. Będzie się działo!

Źródło: Disney+

Zanim jednak poznamy nowe przygody Charlesa, Olivera i Mabel, Disney+ zaprasza widzów na cały szereg premier – filmowych i serialowych. Już 2 sierpnia na platformie zadebiutuje film "Królestwo Planety Małp", który swój kinowy debiut miał w maju tego roku. 14 sierpnia młodzi fani Gwiezdnych Wojen będą mieli możliwość obejrzenia drugiego sezonu "Przygód młodych Jedi", 11-odcinkowego serialu animowanego, który udostępniony zostanie w całości. 19 sierpnia na platformie zadebiutuje serial dokumentalny Jamesa Camerona. "OceanXplorers" zabierze widzów w najdalsze zakątki oceanów świata. Starannie dobrany zespół nieustraszonych odkrywców i naukowców wyrusza w podróż, aby rozwiązać niektóre z największych tajemnic oceanu poprzez obserwację życia zwierząt i ich ekosystemów. Tego dnia pojawią się wszystkie odcinki. 21 sierpnia zadebiutuje nowy sezon "Geniusza" od National Geographic. Tym razem poznamy historię Martina Luthera Kinga i Malcolma X – dwóch czołowych postaci ruchu na rzecz praw obywatelskich.

Źródło: Disney+

23 sierpnia będzie można obejrzeć film "Trio z Plainview", w którym poznajemy losy Odette, Clarice i Barbary Jean, znanych jako "The Supremes", które przez lata wspólnie pokonywały życiowe i związkowe burze. Teraz, gdy zawód miłosny i choroba przywołują wspomnienia z przeszłości i zagrażają ich przyjaźni, muszą stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jakie kiedykolwiek spotkały na swojej drodze.

Co jeszcze pojawi się na Disney+? To m.in. koreańskie seriale "Tyran" (14 sierpnia) i "Are you sure?" (8 sierpnia), czy 5. sezon serialu "Spoza układu", który zadebiutuje na platformie 12 sierpnia.