Nowy zwiastun GTA VI coraz bliżej. Czas na konkretne informacje o grze!

Rockstar Games i Take Two trzymają graczy w najwyższym stopniu napięcia od dawna. Jednak brak jakichkolwiek szczegółów na temat GTA VI to przemyślna strategia. Fani dyskutują, analizują dziesiątki przecieków, a szum wokół najważniejszej gry dekady nie milknie. Wkrótce może się to zmienić!

Nie da się ukryć, że GTA VI to najbardziej wyczekiwana produkcja ostatnich lat. Można śmiało powiedzieć, że dekady, bo ostatnie Grand Theft Auto zadebiutowało 11 lat temu, przynosząc graczom tytuł, który rozszedł się w ponad 200 mln egzemplarzy na trzech generacjach konsol i komputerach PC. Nie ma się co dziwić, że oczekiwania graczy są wyśrubowane do granic możliwości. W końcu Rockstar Games podniosło sobie poprzeczkę bardzo wysoko i jej przeskoczenie może być niesamowicie trudne, a niektórzy mówią, że wprost niemożliwe.

O GTA VI wciąż niewiele wiemy – przynajmniej jeśli chodzi o oficjalne komunikaty ze strony twórców i wydawcy – firmy Take Two. Skąpe informacje w postaci krótkiej notki prasowej i zwiastun, który tak naprawdę skupia się na ogólnikach i lekko zarysowuje głównych bohaterów: Lucię i Jasona. Od premiery pierwszego trailera minie zaraz rok i w tym czasie żadna z zaangażowanych w produkcję GTA VI stron nie przekazała niczego więcej. Strauss Zelnick, szef Take Two, przy okazji kwartalnych podsumować finansowych firmy niczego nie zdradza, ale zapewnia, że prace nad tym tytułem idą pełną parą i choć mieliśmy do czynienia z przesunięciem premiery z wiosny na jesień 2025 r., wszystko idzie zgodnie z planem i gdy nadejdzie odpowiedni moment, gracze zostaną zasypani informacjami na temat gry.

Nowy zwiastun GTA VI coraz bliżej? Wydarzenia z zeszłego roku mogą powtórzyć się już niedługo!

Pytanie tylko, kiedy to nastąpi. W sieci wrze, że cierpliwość fanów GTA i wszystkich czekających na informacje na temat najnowszej odsłony zostanie wynagrodzona. Świadczyć mają o tym zeszłoroczne doświadczenia oraz wydarzenia. 2024 r. powoli dobiega końca, a to oznacza kolejne podsumowania i wyniki finansowe. Niemal równo rok temu, na początku listopada, miało miejsce spotkanie z inwestorami firmy Take Two. Tego samego dnia studio Rockstar Games podało datę opublikowania pierwszego zwiastuna – 5 grudnia 2024 r. Ten jednak do sieci trafił kilkanaście godzin temu, psując nieco nastrój pracownikom studia i wydawcy. Fani sugerują, że w tym roku dojdzie do powtórki tych wydarzeń.

Najnowsze podsumowanie wyników finansowych zaplanowane jest na 6 listopada. Istnieje więc spora szansa, że tego dnia poznamy datę emisji drugiego trailera do GTA VI. Co w nim może się znaleźć? Wszyscy liczą, że twórcy podzielą się fragmentami rozgrywki, pokazując, w jakim kierunku zmierza nowa odsłona uwielbianej na całym świecie serii. Jak będzie w rzeczywistości? Na ten moment zostajemy w sferze spekulacji i przypuszczeń. Zostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne komunikaty ze strony Rockstar Games i Take Two.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.