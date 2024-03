Nowy wygląd Map Google. Tak zmieni się nawigacja w samochodzie

Google jest dość zachowawcze w kwestii serwowania aktualizacji designu dla swoich kluczowych produktów. A bez wątpienia Mapy Google do takiej kategorii należą. To że decydują się na nie rzadko nie oznacza jednak, że nie robią tego wcale. I firma przygotowała właśnie zestaw zmian wizualnych dla swojego produktu w wydaniu Android Auto, gdzie aplikacja od dawna nie mogła liczyć na żadne wizualne szaleństwa. Oto co właśnie się zmienia.

Nowy wygląd Map Google dla Android Auto

Jeżeli liczycie na to, że Mapy Google w wersji Android Auto zostaną wywrócone do góry nogami to... nic z tych rzeczy. A przynajmniej: jeszcze nie teraz. Nie zmienia to jednak faktu, że jak to zawsze bywa w przypadku nawet najdrobniejszych zmian w produktach z których korzystamy na co dzień — nie ujdą one uwadze użytkowników.

Źrodło: https://9to5google.com/2024/03/09/google-maps-android-auto-subtly-bolder/

Niezastąpiony w serwowaniu wieści dotyczących wszelkich zmian serwis 9to5Google donosi, że w wersji 11.119.0100 Map Google i 11.5 Android Auto zmienia się grubość czcionki. W niektórych miejscach są one grubsze, w niektórych cieńsze. Mapy doczekały się także wsparcia dla pewnych elementów designu, które w aplikacji na smartfonach dostępne są już od jakiegoś czasu. Jak Mapy Google na Android Auto wyglądały przed zmianami i po zmianach możecie podejrzeć na poniższych grafikach.

Drobne zmiany trafiają do Map Google dla Android Auto. Lepiej późno, niż później

Na te zmiany w interfejsie nieco przyszło nam poczekać, ale jak widać — Google nie zapomina o integracji wizualnej w swoich produktach. Czasem po prostu wszystko rozkłada się w czasie, ale jak wiadomo: lepiej późno, niż później albo wcale.