Świetne dla zapominalskich. Koniecznie włącz tę funkcję w Google

Prawie każdy z nas korzysta z Google. Bez względu na to czy chcemy poszukać przepisu na ulubione danie, czy też sprawdzić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa, udajemy się właśnie do tej wyszukiwarki. Jednocześnie - tekst to już od dawna nie jedyna metoda, z której korzystamy, by uzyskać odpowiedź na nasze pytanie.

Już od długiego czasu możemy bowiem odpytać Google za pomocą ich własnego Asystenta, który znajduje się w każdym telefonie z Androidem. Do tego dochodzi także program Google Lens, który jest w stanie zidentyfikować to, na co patrzymy okiem naszej kamery i pokazać nam takie same produkty w sieci.

Nowość w Google Lens - przypomnij sobie swoje wyszukiwania

Jeżeli szukamy czegoś za pomocą Google Lens, najczęściej jest to coś istotnego. Jeżeli jednak jesteśmy w biegu i szybko chcemy dowiedzieć się jakiejś rzeczy, możemy mieć później problem. Zdjęcia z Google Lens nie są bowiem zapisywane na naszym telefonie. Jeżeli więc zapomnimy rezultatów naszego wyszukiwania i nie mamy dostępu do fotografowanego obiektu, nie mieliśmy do dziś szans na odtworzenie tego wyniku.

Teraz jednak Google zmienia zasady i udostępnia nam możliwość śledzenia tego, jak wyglądały nasze wyszukiwania za pomocą obrazu. Dzięki temu, nawet jeżeli czegoś zapomnimy, będziemy mogli wrócić do tych wyników przez nasze konto Google. W jaki sposób? Cóż, Google przechowuje wszystkie obrazy w chmurze, a my (po odblokowaniu historii wyszukiwania) możemy mieć do nich dostęp na stronie myactivity.google.com. Tam będziemy mogli pobrać wykonane zdjęcia, aby poddać je ponownej analizie.

Wyniki takiej analizy mogą się delikatnie różnić od tych otrzymanych za pierwszym razem, natomiast na pewno jest to lepsze od permanentnej utraty ważnej strony internetowej czy potrzebnej informacji.

Źródło: Depositphotos