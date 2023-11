Aplikacja Google zmienia się nie do poznania! Twórcy przygotowali moc nowości

Google w ostatnich tygodniach masowo aktualizuje swoje aplikacje, by ujednolicić wygląd całego ekosystemu i zadbać o to, by były one jak najbardziej spójne z ich nową estetyką. Nie tak dawno informowaliśmy o nowościach w Mapach, Kalendarzu czy Dysku. Teraz zaś przyszła pora na Google Chat, czyli popularny komunikator od internetowego giganta.

Zupełnie nowa aplikacja Google Chat. Nowości trafiają na iPhone'a i Androida

Aplikację Google Chat czeka sporo zmian. Całkowicie przebudowano menu, na którym znalazły się teraz cztery zakładki. Analogiczne do tego, co niebawem czeka także wersję webową. Aplikacja doczekała się także odświeżonego wyglądu, który ma być spójny z całą resztą ich produktów.

Od teraz na dolnym menu czekać na nas będą sekcje z podsumowaniem, wiadomościami prywatnymi, spaces oraz lista wiadomości, w których zostaliśmy przywołani. Naturalnie Google Chat może być także częścią poczty Gmail, gdzie znajduje się pomiędzy listą wiadomości, a Hangouts. Nie wiadomo jak sprawy będą mieć się w dedykowanej aplikacji, ale moż

Strona główna : pomaga być na bieżąco ze wszystkimi konwersjami w jednym ujednoliconym widoku, z filtrem, który pozwala przejść do nieprzeczytanych wiadomości.

: pomaga być na bieżąco ze wszystkimi konwersjami w jednym ujednoliconym widoku, z filtrem, który pozwala przejść do nieprzeczytanych wiadomości. Wiadomości bezpośrednie : wyświetla kompaktową listę wszystkich wiadomości 1:1 i grupowych, w tym przypiętych konwersacji u góry listy.

: wyświetla kompaktową listę wszystkich wiadomości 1:1 i grupowych, w tym przypiętych konwersacji u góry listy. Spaces : wyświetla kompaktową listę wszystkich spaces, w tym przypięte rozmowy u góry listy.

: wyświetla kompaktową listę wszystkich spaces, w tym przypięte rozmowy u góry listy. Wzmianki: pomaga łatwo znaleźć wiadomości z konwersacji i przestrzeni, w których o Tobie wspomniano.

Nowa wersja już trafia do użytkowników

Google poinformowało, że nowa odsłona Google Chat już trafia do użytkowników. Firma wczoraj rozpoczęła jej wdrażanie — ale tradycyjnie, aktualizacja będzie pojawiać się stopniowo i cały proces jej wdrożenia może zająć do 15 dni.