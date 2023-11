Dysk Google na tych smartfonach doczekał się nowej funkcji. Użytkownicy będą zachwyceni!

Dysk Google to jedno z tych narzędzi, wokół których od wczoraj zrobiło się niezwykle gorąco. Wszystko to za sprawą znikających z kont użytkowników plików, do których ci... najzwyczajniej w świecie utracili dostęp.

Mimo iż Google w tle pracuje nad rozwikłaniem tej zagadki, nie przeszkadza mu to serwować aktualizacji aplikacji. Na urządzeniach Apple Dysk Google doczekał się bowiem funkcji, którą uwielbiają użytkownicy Androida: skanera dokumentów.

google drive

Skaner dokumentów trafia do Dysku Google na iPhone'ach i iPadach!

Długo przyszło nam czekać na tę funkcję w obrębie ekosystemu Apple, ale jest i ona. To pierwszy raz, kiedy skanowanie dokumentów jest częścią aplikacji Dysk Google na iPhone'ach i iPadach. Wszystko to splotło się w czasie ze zmianą interfejsu, którą stopniowo wdraża Google w swoim produkcie. Kilka tygodni temu wspominaliśmy o tym, że skaner dokumentów doczekał się dedykowanego, "pływającego" przycisku. Później były informacje o usprawnionym interfejsie związanym z edycją skanów. Teraz zaś wszystkie te nowości stają się także częścią aplikacji Dysk Google na iPhone'ach i iPadach — i to podane są dokładnie w tej samej formie, którą znamy z Androida.

Jak informuje samo Google — nowość dostępna jest w aplikacji Dysk Google w wersji 4.2023.46227 — i skorzystać z niej mogą zarówno użytkownicy ich płatnych kont firmowych, jak i ci sięgający po Dysk Google w wersji darmowej. Powinniście już pobrać ją w formie najświeższej aktualizacji dostępnej na platformie App Store. Jeżeli mimo zainstalowania najnowszej wersji wciąż nie możecie z niej skorzystać, to nie zostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż firma aktywuje ją dla waszego konta po stronie serwera.