Nowy Apple Store już dostępny. Wygląda gorzej od poprzednika

Apple Store nie zmienia się zbyt często — poprzedni design sklepiku przetrwał wiele lat, zmieniały się tylko strony poszczególnych produktów. Ale najwyższy czas się z nim pożegnać - zastąpił go nowy, bardziej zbliżony do tego znanego z App Store i Mac App Store - design.

Nowy Apple Store może i byście pomylili z App Store, ale ceny i szczegółowe opisy wam na to nie pozwolą

Apple Store to prawdopodobnie najczęściej przeze mnie odwiedzany sklep internetowy. Przygotowując materiały na AW regularnie korzystam z niego jako źródła cen czy informacji — a tuż po premierze produktowej czeka tam na nas nie tylko bogaty zestaw informacji, ale także zdjęć i renderów. Zakupy zawsze robię lokalnie, albo bezpośrednio z poziomu smartfona (aplikacja Apple Store to jedna z tych, której wygodę mogę porównać tylko z... Allegro?) — i nowy wygląd niewątpliwie nie zachęci mnie do tego, by zmienić przyzwyczajenia.

Poprzedni design był dość... spokojny. Duże belki produktowe i tyle. Tutaj na każdym kroku czyha na nas karuzela na którą składają się zaokrąglone karty z produktami, wszystko jest kolorowe, minimalistyczne napisy i ikony zastąpiły miniaturki z grafikami przedmiotów — a dalej zaś kolejna warstwa karuzel. Auć.

Na szczęście nie wszystko zostało okraszone takim bazarowym, wielokolorowym, szaleństwem — strony ze specyfikacją techniczną zostały nietknięte. I tak naprawdę to najmilsza wiadomość dotycząca wszystkich tych zmian.

Nowy Apple Store Online jest już dostępny w całej palecie języków — w tym polskim. Jak wygląda i działa nowe wcielenie sklepu internetowego Apple możecie podejrzeć pod adresem https://www.apple.com/pl/store. W chwili pisania tego wpisu nie każda karta produktu jest już po nowemu, ale jak widać na załączonych obrazkach — zmiany są już dostępne m.in. dla sekcji ze smartfonami.