Do tej pory płatności na jeden klik były już dostępne, ale ten jeden klik był używany tylko w przenośni, nadal wymagane było przeklikanie się w aplikacji mobilnej banku do ich potwierdzenia. W nowej opcji to nie będzie już wymagane.

O nowej formie płatności BLIK bez dodatkowych autoryzacji na Allegro informowałem Was już na początku lipca, osobiście dość sceptycznie przyjąłem tę wiadomość z uwagi na zagrożenia, które mogą się w związku z nią pojawić:

Naprawdę nie rozumiem, w czym problem nadal potwierdzać ostatecznie płatność BLIKIEM w aplikacji mobilnej banku, która trwa przecież zaledwie kilka sekund. Wiem oczywiście, że nie będzie przymusu do korzystania z tej opcji, ale patrząc bo rosnącej popularności BLIKA, kupujący równie chętnie zaczną korzystać z tej nowej opcji, zmieniając przy tym dobre przecież nawyki i przyzwyczajenia związane z koniecznością dodatkowego potwierdzania takich transakcji w aplikacji mobilnej swojego banku.

Po zapoznaniu się ze szczegółami debiutującej dziś opcji na Allegro już nieco bardziej ufnie do niej podchodzę. Wprawdzie rzeczywiście zniesiona zostanie konieczność potwierdzania tych płatności w aplikacji mobilnej naszego banku, ale na koniec zawsze dostaniemy w niej alert z informacją o przeprowadzonej właśnie transakcji na Allegro.