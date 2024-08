Geralt wróci w nowych grach CD Projektu

Prace nad nową grą w uniwersum Wiedźmina tak na dobrą sprawę dopiero ruszyły. CD Projekt nie komunikuje jeszcze kiedy nowy tytuł może zadebiutować, ale według publikacji analityków, będzie to miało miejsce najwcześniej w 2026 lub 2027 roku. Studio spędzi zatem jeszcze sporo czasu na tworzeniu samej gry, ale historia w niej zawarta musi być już w dużej mierze gotowa. Świadczyć mogą o tym słowa aktora, który w angielskiej wersji wcielał się w Geralta w poprzedniej trylogii. Doug Cockle potwierdził właśnie, że Geralt wróci w nowej grze CD Projektu o kodowej nazwie Polaris. Jednocześnie dał do zrozumienia to co już wiemy od jakiegoś czasu, nie będzie on główną postacią.

Spekulacje na temat głównego bohatera w nowych grach rozpoczęły się wraz z publikacją pierwszego plakatu nowej gry. Obecnie dominuje opinia, że tym razem wcielimy się w Ciri, ale jest to raczej zgadywanka niż informacja potwierdzona jakimikolwiek faktami. CD Projekt z pewnością będzie chciał utrzymać tę informację w tajemnicy tak długo jak to będzie możliwe. Wśród innych ciekawych pomysłów fanów wymienia się również możliwość stworzenia własnej postaci, młodego wiedźmina, albo wykorzystanie jednego z pozostałych słynnych członków tej gildii. Materiału źródłowego na ciekawą historię z pewnością nie zabraknie i nic dziwnego, że gracze nie mogą się doczekać tego co szykuje polski deweloper.

Niestety, tak jak już wspominałem na grę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Według ostatniego raportu za 1. kwartał 2024 roku, nad tym tytułem pracuje już obecnie blisko 400 osób i rozpoczęły się pierwsze działania związane z faktyczną pracą deweloperską. Kolejny raport finansowy CD Projekt opublikuje pod koniec sierpnia i wtedy możemy spodziewać się aktualizacji statusu tego oraz innych projektów. Wiele będzie zależało również od tego, jak będzie spisywał się silnik Unreal Engine 5, na którym bazować będzie nowa gra, a który jest pewną niewiadomą. Co ciekawe niektórzy analitycy przewidują, że zwiastun "Wiedźmina 4" możemy zobaczyć jeszcze w tym roku, ale biorąc pod uwagę potencjalny termin premiery, wydaje się to mało prawdopodobne.