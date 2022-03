Sporo się przez ostatni rok mówiło o Activision Blizzard. W większości w kontekście negatywny. W ostatnich miesiącach na jaw wyszło wiele brudów, które spoczywały pod dywanikiem firmy od dłuższego czasu. Zaczęło się od niesmacznych żartów w stosunku do pracujących tam kobiet, które z czasem zamieniły się w molestowanie seksualne. Skoro już jesteśmy w temacie kobiet, to trzeba przyznać, że nie mają one w Activision Blizzard łatwo. Bagatelizowanie przemocy seksualnej, utrudnianie awansów czy mobbing to zaledwie czubek góry lodowej. Karygodna kultura pracy doprowadziła ostatecznie do samobójstwa jednej z pracownic a korporacja, zamiast zachować się należycie, utrudniała prowadzenie śledztwa. Wszystko wskazuje jednak na to, że po wielomiesięcznej batalii sądowej sprawa dobiega końca. Activision Blizzard zgodziło się na ugodę.

Activision Blizzard wypłaci miliony ofiarom dyskryminacji i molestowania

Od momentu pierwszych poważnych doniesień z lipca ubiegłego roku, firma pozostaje pod stałą kontrolą amerykańskich organów. Wtedy też California Department of Fair Employment and Housing – departament zajmujący się ochroną sprawiedliwego zatrudnienia – złożył przeciwko Activision Blizzard pozew o nękanie, zaniżanie wynagrodzeń, utrudnianie awansów, molestowanie seksualne i nierówne traktowanie pracowników ze wskazaniem na dyskryminację kobiet. Agencja oczekiwała od firmy zapewnienia niezbędnych mechanizmów ochrony pracowników oraz podwyżek dla kobiecej części teamu. W międzyczasie na jaw wychodziły kolejne skandale, a wizerunkowa pętla na szyi korporacji zaciskała się coraz mocniej. Dziś możemy informować o przełomie, jaki nastąpił w tej burzliwej sprawie.

Activision Blizzard wraz z Equal Employment Opportunity Commission – agencją prowadzącą sprawę – ogłosiły ugodę, w ramach której korporacja przeznaczy 18 milionów dolarów na fundusz rozliczeniowy. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla ofiar dyskryminacji i molestowania seksualnego. Poszkodowani pracujący w Activision Blizzard od 1 września 2016 roku do 29 marca 2022 roku mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowania. Ponadto na mocy dekretu zatwierdzonego przez sędzię Dale S. Fischer, korporacja ma zorganizować szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy seksualnej oraz zapewnić pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. Program ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

W opublikowanym komunikacie prasowym Activision Blizzard poinformowało, że ugoda jest wyrazem zaangażowania firmy w wyeliminowanie szkodliwych zachowań w miejscu pracy oraz koncentracji na stworzeniu mechanizmów mających na celu zapobieganie dyskryminacji i nękania w jej strukturach.

