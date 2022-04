Zapowiedziana pierwotnie w 2018 roku poboczna część serii Diablo nie pojawi się wyłącznie na urządzeniach mobilnych, jak zapowiadano od początku. Studio odpowiedzialne za produkcję poinformowało dziś, że Diablo Immortal pojawi się również na komputerach osobistych z systemem Windows.

Wersje na obydwie platformy pojawią się w cyfrowych sklepach już 2 czerwca tego roku, czyli za niewiele ponad miesiąc. Co ciekawe, wersja gry na PC będzie obsługiwać nie tylko sterowanie myszką i klawiaturą, ale będzie również wspierać kontrolery i - co również interesujące - nowy schemat sterowania przy użyciu WSAD. Blizzard musiał zatem trochę nad tym popracować, co sugeruje, że mamy do czynienia z czymś więcej, niż zwykłym portem darmowej gry. Wsparcie dla padów może także sugerować, że w przyszłości produkcja zagości także na konsolach - jednak na ten moment to wyłącznie domysły.

Diablo Immortal zaoferuje zapis międzyplatformowy, co pozwoli na wyłączenie gry na komputerze i kontynuowanie rozgrywki na telefonie. Jest to z pewnością świetna funkcja. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że wersja na PC, która pojawi się 2 czerwca, będzie technicznie rzecz biorąc otwartą wersją betą, lecz będzie oferować całą zawartość i funkcje produkcji, a postępy zostaną przeniesione do ostatecznej wersji.

Chociaż Diablo Immortal to poboczna odsłona, powinna zadowolić wszystkich fanów tej zasłużonej marki. Tytuł będzie zawierał bowiem normalną kampanię fabularną i zaoferuje aż 8 różnych lokacji. Wydarzenia prezentowane w grze zostały osadzone między drugą a trzecią częścią.

Blizzard wprowadzi do gry również sześć klas postaci do wyboru, w tym te najbardziej legendarne z poprzednich odsłon, takie jak Barbarzyńca, Czarodziej i Nekromanta. Powrócą również legendarne łupy oraz zestaw wyposażenia z Diablo 3. Immortal będzie zatem prawdziwą gratką dla fanów serii - co więcej, dostępną całkowicie za darmo. Jeśli chcecie się zarejestrować do gry jeszcze przed premierą, koniecznie odwiedźcie tę stronę.

Źródło: Informacja prasowa