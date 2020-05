Na konferencji sporo czasu poświęcono większej frajdzie z jazdy. Golf GTI był dotychczas znany z bardzo pewnego, skutecznego i precyzyjnego, ale jednocześnie mało emocjonującego prowadzenia. Nowe GTI ma znacznie chętniej zarzucać tylną osią, co ma pomagać w ciasnych zakrętach. Zrealizowano to m.in. przez delikatną zmianę balansu aerodynamicznego w stronę przedniej osi, a także ustawienia ESC, który w trybie sport ma pozwalać na bardziej efektowną jazdę (da się go także całkowicie odłączyć). Warto zobaczyć na filmie jak chętnie Volkswagen Golf GTI ustawia się delikatnym bokiem do zakrętu:

Testy, które dla Volkswagena przeprowadził kierowca wyścigowy – Benjamin Leuchter – uczestnik międzynarodowej serii wyścigów TCR, w której startował właśnie Golfem GTI „wykręcił” czas lepszy o blisko 4 sekundy względem Golfa 7 GTI Performance. 4 sekundy w tej skali to bardzo dużo i zależnie od konfiguracji toru odpowiada 20-40 KM większej mocy. Co ciekawe, jak deklaruje kierowca, najlepszy czas osiągał z ESC ustawionym w trybie Sport, co ma potwierdzać jego świetne zestrojenie. Nowy Golf GTI ma także przewagę w slalomie jak i w próbie zmiany pasa ruchu – tym razem prędkość większa o 3 km/h.