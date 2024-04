Nowy ulubiony sprzęt graczy. To prawdziwy fenomen

Wielu fanów Nintendo Switch z chęcią zobaczyłoby już następcę tej konsoli, ale firma ewidentnie idzie na rekord. Jednocześnie to właśnie dzięki niej oraz odwadze Valve odradza się rynek przenośnych sprzętów do grania. Część z nich to pecety zamknięte w nietypowej jak na tę kategorię maszyn obudowie, inne służą tylko do grania w chmurze.

Jak się w tym odnaleźć? Które z tych urządzeń są warte uwagi i dlaczego? Na co czekamy i jako może odpowiedzieć Sony, które przecież w swoim dorobku ma wyśmienite PSP oraz PS Vita o niespełnionym potencjale? Zapraszamy do najnowszego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach.

Przenośne konsole - która najlepsza?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: