Mapy Google lepsze w Android Auto. Planowanie podróży dużo łatwiejsze

Wygląda na to, że Google wreszcie przyśpieszył rozwój funkcji nawigacyjnych w swojej aplikacji Mapy na Android Auto. Nie tak dawno dostaliśmy możliwość zgłaszania zdarzeń na drodze, a teraz pojawia się funkcja przydatna posiadaczom elektryków. Póki co jednak tylko dla samochodów marki Ford.

Lepsze planowanie podróży

Google i Ford ogłosiły znaczące ulepszenie w aplikacji Mapy na Android Auto dla elektrycznych pojazdów takich jak Mustang Mach-E i F-150 Lightning, które nie posiadają systemu Android Automotive. Główna zmiana to możliwość wyświetlania przez Google Maps przewidywanego poziomu baterii w momencie dotarcia do celu, co ułatwi planowanie podróży. Dodatkowo, aplikacja będzie pokazywać stacje ładowania z ładowarkami NACS, czyli głównie Superchargerów od Teslo. Umożliwi to przygotowanie baterii do ładowania już w trakcie podróży do stacji ładowania. Działanie tych funkcji wymaga aktualizacji Android Auto na telefonie oraz oprogramowania w samochodzie Forda.

Nowa aktualizacja obejmuje także wyświetlanie udogodnień dostępnych przy stacjach ładowania oraz rekomendowane poziomy naładowania baterii przed dotarciem do celu. Wprowadzenie tych ulepszeń ma na celu poprawienie komfortu użytkowników elektrycznych pojazdów Forda, oferując bardziej precyzyjne i użyteczne informacje na temat stanu baterii oraz dostępnych opcji ładowania. Nowe funkcje Android Auto dla samochodów elektrycznych Forda mają potencjał znacznie uprościć życie właścicielom tych pojazdów, eliminując obawy związane z zasięgiem i dostępnością stacji ładowania. Dzięki integracji z Google Maps, użytkownicy będą mieli dostęp do bardziej kompleksowych i praktycznych informacji, co przyczyni się do lepszego zarządzania energią i bardziej efektywnego planowania tras.

Nie jest też wykluczone, że wkrótce podobne możliwości pojawią się również w samochodach innych marek. Trzeba jednak pamiętać, że wymaga to również zmian po stronie samochodu, bo domyślnie Android Auto nie komunikuje się z komputerem samochodowym w takim stopniu. Integracja tego typu jest możliwa gdy samochód jest w stanie przekazać stan naładowania baterii do Android Auto. Z drugiej strony oprogramowanie Google musi poinformować samochód, że zbliżamy się do ładowarki. Do tej pory tego typu funkcje dostępne były tylko w natywnych aplikacjach nawigacyjnych, wbudowanych w oprogramowanie samochodu.