Nowy projekt "W garniturach". Fani będą zachwyceni

Popularność "W garniturach" w ubiegłym roku wręcz eksplodowała po tym, jak serial trafił do katalogu Netflixa. Szaleństwo które się rozegrało wokół serii to coś, co nie zdarza się często — zwłaszcza po tylu latach od zakończenia serialu.

Twórcy i ekipa doskonale wiedzą, że warto kuć żelazo póki jest gorące. Dlatego poza tym że serial doczeka się spin-offu z nową paletą bohaterów, to teraz zapowiedziano kolejny projekt związany z serią. Tym razem angażujący starą ekipę.

"W garniturach" otrzyma swój własny podcast. Poprowadzą go uwielbiani aktorzy z serialu

Podcast ma opierać się na rozmowach oscylujących wokół serialu "W garniturach". Poza prowadzącymi w których wcielą się Patrick J. Adams (Mike) oraz Sarah Rafferty (Donna), w projekcie mamy usłyszeć także cały szereg znanych i lubianych postaci z tamtejszego uniwersum. Ma tam również nie zabraknąć rozmów z fanami serialu. Prawdopodobnie będzie to prawdziwie wspominkowy i analityczny projekt, w którym nie zabraknie ciekawostek. A jak pokazało wiele innych takich serialowych podcastów: to zawsze wielka gratka, której słucha się z nieskrywaną przyjemnością.

Data premiery podcastu "W garniturach" nie jest jeszcze znana.