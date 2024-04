Będzie kolejny Matrix. Pierwsze informacje o nowym filmie

To już pewne. Warner Bros. oficjalnie zapowiada nową odsłonę Matrixa. Co wiemy o nowym filmie?

Matrix to jedna z tych marek, której przedstawiać nie trzeba nikomu. Nawet widzowie którzy niespecjalnie lubią takie klimaty w filmach prawdopodobnie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ikoniczna to rzecz. I jak wiele zmieniła we współczesnym kinie, tworząc zupełnie nowy kierunek estetyki.

Jeżeli myśleliście że wypuszczony przed kilkoma laty film będzie ostatnim, to... nic z tych rzeczy. Opinie na jego temat były mieszane. Jedni zachwycali się tym podejściem do marki, inni byli wściekli ze względu na kierunek, w jakim poszła cała opowieść. A teraz, jak informuje serwis Deadline, możemy już wyglądać kolejnej odsłony. Odpowiadać za nią będzie Drew Goddard oraz Lana Wachowski.

Będzie nowy Matrix — i na tę chwilę tylko tyle wiadomo

To pierwsze informacje jakie pojawiły się na temat filmu. I niestety, nie znamy jeszcze żadnych szczegółów. Nie ma ani słowa na temat tego czy na ekrany powrócą Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne i spółka. Przedstawiciele Warner Bros. Motion Pictures mówią jednak, że zaangażowanie Drewa Goddarda ma przynieść świeże pomysły, z poszanowaniem tego, co Lana i Lilly Wachowskie rozpoczęły ćwierć wieku temu. Jego wizja ma przedstawić unikalną perspektywę. I takie zapowiedzi dla najwierniejszych fanów prawdopodobnie brzmią jak groźba...

Nowy Matrix: kiedy premiera?

Niestety, jako że na temat nowego filmu w uniwersum Matrix nie wiadomo jeszcze właściwie nic poza tym, że ten ma powstać, nie wiadomo też kiedy możemy spodziewać się startu zdjęć — ani tym bardziej premiery.