Nowy polski serial HBO już lada moment. Te premiery trzeba zobaczyć

Śnieżka

Nowa aktorska adaptacja klasycznej baśni o Królewnie Śnieżce, wyprodukowana przez Disneya. Reżyserii podjął się Marc Webb, a scenariusz stworzyły Erin Cressida Wilson i Greta Gerwig. Fabuła filmu osadzona jest w fantastycznym królestwie, gdzie młoda i niewinna Śnieżka staje się obiektem zazdrości swojej złej macochy, Królowej. Królowa, pragnąc być najpiękniejszą kobietą na świecie, knuje intrygi przeciwko pasierbicy. Śnieżka, uciekając przed gniewem macochy, trafia do chatki zamieszkanej przez siedmiu krasnoludków. W roli Śnieżki wystąpiła Rachel Zegler, znana z filmu „West Side Story”. Gal Gadot wcieliła się w postać złej Królowej. W filmie zobaczymy także Andrew Burnapa, który zagra Księcia.

W kinach od 21 marca

Queer

Adaptacja powieści Williama S. Burroughsa w reżyserii Luki Guadagnino. Akcja filmu osadzona jest w Meksyku w latach 50. XX wieku. Fabuła koncentruje się na postaci Lee, Amerykanina, który obsesyjnie zakochuje się w młodym marynarzu. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznymi demonami, uzależnieniem od narkotyków oraz nieodwzajemnionym uczuciem. W tle ukazana jest atmosfera ówczesnego Meksyku, z jego barami i podejrzanymi spelunami, gdzie kwitnie przestępczość i zepsucie. W rolę Lee wciela się Daniel Craig. Obsadę uzupełniają Drew Starkey (jako marynarz), Lesley Manville oraz Jason Schwartzman.

W kinach od 21 marca

Don't f*** with Liroy

Biograficzna produkcja, która przedstawia burzliwe życie i karierę Piotra „Liroya” Marca, kontrowersyjnego rapera, producenta muzycznego i polityka. Film ma na celu ukazanie wzlotów i upadków artysty, jego walkę o wolność słowa oraz wpływ na polską scenę hip-hopową i polityczną. Fabuła filmu koncentruje się na kluczowych momentach z życia Liroya, począwszy od jego młodzieńczych lat i pierwszych kroków w muzyce, przez okres największej popularności w latach 90., aż po jego działalność polityczną. Film ma za zadanie ukazać Liroya jako postać niejednoznaczną, pełną sprzeczności, ale jednocześnie charyzmatyczną i niezłomną w dążeniu do swoich celów. Produkcja ma przedstawić kulisy jego działalności muzycznej i politycznej.

W kinach od 21 marca

Ludwig

Fabuła serialu skupia się na postaci Ludwiga Heitza, ekscentrycznego i niezwykle inteligentnego konsultanta policyjnego o niekonwencjonalnych metodach. Ludwig, mający obsesję na punkcie zagadek i ludzkiej psychiki, angażuje się w rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych i makabrycznych zbrodni. Jego nieortodoksyjne podejście często prowadzi do konfliktów z konwencjonalnymi śledczymi, ale jednocześnie okazuje się niezwykle skuteczne w demaskowaniu ukrytych motywów i odnajdywaniu powiązań między z pozoru niepowiązanymi zdarzeniami. Serial ma za zadanie zagłębić się w umysł genialnego, lecz zarazem problematycznego detektywa oraz pokazać ciemną stronę ludzkiej natury.

Na BBC First od 20 marca

Small Town, Big Story

Komediodramat stworzony przez Chrisa O’Dowda, którego akcja rozgrywa się w małym miasteczku na granicy irlandzkiej. Fabuła koncentruje się na powrocie do rodzinnego miasteczka Wendy Patterson, hollywoodzkiej producentki telewizyjnej. Jej celem jest wybranie lokalizacji do nowego, wysokobudżetowego serialu „I Am Celt”. Przyjazd Wendy wywołuje zamieszanie wśród mieszkańców i odsłania skrywane od lat sekrety. Kluczowym elementem fabuły jest jej relacja z lokalnym lekarzem, Séamusem Proctorem, z którym łączy ją tajemnica z przeszłości. Serial z humorem i dramatyzmem ukazuje zderzenie wielkiego świata Hollywood z małomiasteczkową codziennością. W rolach głównych występują Christina Hendricks jako Wendy Patterson oraz Paddy Considine jako Séamus Proctor.

Na SkyShowtime od 19 marca

Rezydencja

Akcja serialu osadzona jest w Białym Domu i skupia się na skomplikowanych relacjach między pracownikami rezydencji, a także na intrygach rozgrywających się w kuluarach władzy. Fabuła serialu rozpoczyna się od tajemniczego morderstwa, które wstrząsa posadami Białego Domu. Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw zostaje wezwana do rozwiązania zagadki. Szybko okazuje się, że w rezydencji roi się od podejrzanych, a każdy z nich ma własne sekrety i motywy. W miarę postępu śledztwa na jaw wychodzą mroczne sekrety i skandale, które mogą zaważyć na losach prezydenta i jego administracji.

Na Netflix od 20 marca

Porządny człowiek

Jest to thriller psychologiczny, który ma na celu zbadanie granic moralności i konsekwencji podejmowanych decyzji. Fabuła koncentruje się na postaci Pawła, uznanego kardiochirurga, który prowadzi na pozór idealne życie – jest kochającym mężem i ojcem. Jednak pewnego dnia, pod wpływem impulsu, podejmuje decyzję, która wywraca jego świat do góry nogami. Serial ma za zadanie pokazać, jak jedna chwila słabości może zburzyć zbudowany przez lata wizerunek „porządnego człowieka” i jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzemyślane działanie. W rolę Pawła wciela się Krzysztof Czeczot.

Na Max od 21 marca