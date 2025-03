Apple TV+ ma kilka perełek, które pomimo stosunkowo niskiej popularności usługi przebiły się do głównego nurtu. Do takich produkcji bez wątpienia należy Ted Lasso, czyli komediowy serial o amerykańskim trenerze, który decyduje się objąć stery drużyny piłkarskiej, pomimo zerowego pojęcia o futbolu. Teda i jego nietypową ekipę pokochali widzowie z całego świata – do tego stopnia, że serial otrzyma teraz czwarty sezon.

Czwarty sezon Ted Lasso w Apple TV+. Odtwórca głównej roli komentuje zapowiedź

O czwartym sezonie Teda Lasso mówiło się od miesięcy, ale dopiero teraz Apple oficjalnie zapowiedziało nowe odcinki. Nie znamy jeszcze fabularnych konkretów ani daty premiery, ale jedno jest jasne – zawodnicy AFC Richmond w czwartym sezonie rzucą się „na głęboką wodę.

Żyjemy w świecie, w którym tak wiele czynników nauczyło nas, aby ’sprawdzać grunt, zanim skoczymy. W czwartym sezonie zawodnicy z AFC Richmond nauczą się SKAKAĆ NA GŁĘBOKĄ WODĘ. Odkryją, że zawsze znajdą się we właściwym miejscu, niezależnie od tego, gdzie wylądują – Jason Sudeikis, odtwórca roli Teda Lasso i producent wykonawczy

Apple w komunikacie prasowym zdradziło, że Brett Goldstein w nowym sezonie będzie pełnił rolę scenarzysty u boku Sary Walker i Phoebe Wals, które są też producentami serialu.

Pierwszy sezon Teda Lasso stał się najczęściej nominowanym do Emmy serialem komediowym – dwa pierwsze sezony zaowocowały nagrodą Emmy w kategorii Serial Komediowy. Nowy sezon będzie prawdopodobnie największym dotychczas – teraz pozostaje nam jedynie czekać na oficjalną datę premiery.

