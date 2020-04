Muszę przyznać, że ostatni wysyp tematów związanych ze składanymi smartfonami mnie rozpieszcza. Niemal codziennie ukazuje się jakiś news, przeciek, a teraz to…nowy patent Microsoftu, który przedstawia naprawdę ciekawą koncepcję. Jaki? Trzeci ekran w Surface Duo. Brzmi nieźle? Moim zdaniem wygląda super!

Przyznaję, że mimo pewnej niechęci uważam składane smartfony za ciekawe zjawisko. To bardzo młoda grupa urządzeń, która szturmem stara się podbić rynek. Kolejni producenci nie szczędzą ani pieniędzy ani wysiłku byleby tylko pokazać się szerszej publice. W artykule o Galaxy Note Fold wspominałem o moim top 3 składanych smartfonów: Galaxy Note Fold (koncept), Motorola RAZR (udane urządzenie) i Surface Duo (powinniśmy go zobaczyć w tym roku). Każde z nich to inna koncepcja i teoretycznie każdy ma szansę, ale to Samsung i Microsoft stoczą bój o pierwsze miejsce.

Surface Duo w nowej odsłonie?

No właśnie, ledwo zobaczyliśmy pierwszą wersję Surface Duo na ostatniej konferencji Microsoftu, a już widzimy rozszerzenie tej koncepcji. Microsoft naprawdę nie próżnuje i próbuje wcisnąć do urządzenia trzeci ekran. Co szokujące, to rozwiązanie ma sens i w dodatku jest odpowiedzią na pierwsze komentarze ze strony obs

Surface Duo to koncepcja dwóch urządzeń połączonych w jedno. Odchodzi nam problem związany z raczkującą technologią zginanych ekranów, ponieważ w rzeczywistości mamy dwa osobne ekrany, które funkcjonują jako spójna całość i wzajemnie się uzupełniają.

Jednym z największych minusów tej konstrukcji jest fakt, że do podejrzenia powiadomienia potrebujemy otworzyć urządzenie. Taki problem nie występuje w rozwiązaniach od Samsunga czy Motoroli. Teraz spójrzmy na wspomniany wcześniej patent.

To jedna z grafik z patentu Microsoftu. Obszar oznaczony jako 226A to w istocie ekran. Niewielki, filmu na nim nie obejrzymy, ale nie o to tutaj chodzi. Nagle problem związany z otwieranim urządzenia znika. Wystarczy rzut oka i wiemy kto dzwoni, kto napisał SMSa, kto przysłał maila, bez problemu zmienimy utwór którego słuchamy.

Ten patent skłania mnie do pewnej szalonej myśli. Mianowicie widzę to tak. Microsoft zmarnował swoją szansę na rynku normalnych smartfonów, odpuścił, wywiesił białą flagę. Jednak teraz ma szansę być na linii startu razem z innymi i stoczyć sensowny, przemyślany bój. Dlatego nie czekają, starają się zaplanować kilka kolejnych kroków i zawalczyć o ten młody segment na którym naprawdę mają szansę.

Surface Duo wygląda coraz ciekawiej

Oczywiście to rozwiązanie nie ujrzy światła dziennego w tym roku w pierwszej generacji urządzenia, ale nie widzę powodu dla którego nie miałoby być elementem Surface Duo 2 (o ile takie powstanie). To urządzenie zapowiada się coraz ciekawiej. Wydaje mi się, że będzie to kolejny produkt od firmy Microsoft którego nie będzie można nazwać nijakim. Będzie wzbudzał skrajne emocje i albo będzie kochany albo znienawidzony. Nie będzie miejsca na nic pośrodku.

To śmiała konstrukcja, która wpasowuje się doskonale w cała linię sprzętu i wydaje się być naprawdę przemyślanym krokiem. Niestety przeszłość pokazała, że Microsoft potrafi zepsuć nawet takie okazje. Mam gorącą nadzieję, że Surface Duo nie podzieli tego losu i na rynku pojawi się jako kompletny produkt, a nie przesadnie drogi prototyp.

Źródło: freepatentsonline.com