Galaxy Note Fold: powiew świeżości czy zbyt drogi prototyp?

Nigdy nie ukrywałem swojego podejścia do składanych smartfonów. Uważam, je za zbyt drogie, niedopracowane prototypy, które zostały wypuszczone do ludzi. Oczywiście, nie mogę im odmówić pewnych zalet, na poziomie koncepcyjnym. Dodatkowo wiem, że jeśli w końcu opracowane zostaną odpowiednie rozwiązania to telefony typu Galaxy Fold mogą namieszać na rynku. Samsung też w to wierzy i idzie za ciosem. Porozmawiajmy więc o Galaxy Note Fold.

Przewidywano, że nowy składany smartfon od Samsunga czyli właśnie wspomniany Galaxy Note Fold ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku. Przyznam, że mam szczególny sentyment do linii Note dlatego tym produktem jestem bardzo zainteresowany. Zastanawiam się co może wyjść z połączenia tej legendarnej koncepcji z czymś zupełnie nowym. Czy to będzie po prosty większy Fold czy może jednak nowa jakość?

Co wiemy o Galaxy Note Fold?

Niestety wszystko to póki co spekulacje i plotki. Poniższy filmik nie ma związku z oficjalnymi informacjami, ale to ciekawa koncepcja jak mogłoby to wyglądać. Rendery przygotowane przez Concept Creator:

Nawet taki sceptyk jak ja zaczyna myśleć o tym pomyśle z lekko przyśpieszoną akcją serca. Oczywiście moje wszystkie obawy pozostają w mocy, ale gdyby to się udało, gdyby to wypaliło i nie trzeba było sprzedawać nerki to Galaxy Note Fold mógłby naprawdę namieszać. Nie tylko na rynku składanych telefonów, ale smartfonów ogólnie.

Zgodnie z mniej lub bardziej prawdopodobnymi przeciekami Galaxy Note Fold wyposażony będzie w „podstawowy” ekran o przekątnej 4.6″ oraz składany 7.3″. Ten drugi będzie wykonany w technologii Ultra Thin Display, rozwiązanie podobne do tego co znamy z Galaxy Z Flip. To chyba najmocniejszy punkt Samsunga, że zbiera na tym polu coraz więcej doświadczenia i nie poddaje się. Jeśli komuś ten manewr ma się udać to właśnie im.

Co jeszcze? Reszta to czysta spekulacja. Zacznijmy od daty premiery. Jak wspomniałem wcześniejsze przewidywania sugerowały ten rok, jednak wiemy, że koronawirus namieszał mocno i niewiadomo czy Samsung zdecyduje się na ten ruch. Galaxy Note Fold potrzebuje nagłośnienia i udostępnienia go jak największej ilości osób, aby można było sprawdzić jego możliwości, a jak wiemy to będzie dośc utrudnione.

No i najważniejsze…cena. Wszyscy są zgodni, że powinniśmy spodziewać się wydatku w okolicach $1500. Jeśli telefon będzie dostępny w oficjalnej sprzedaży w Polsce, a biorąc pod uwagę, że Fold jest, to ceny spodziewałbym się w okolicach 9000-10000 zł. Na pewno nie jest to telefon dla każdego i na każdą kieszeń.

Czy Galaxy Fold Note ma sens?

Naprawdę ciężko to ocenić. Dla wielu już zwykły smartfon z serii Note jest bez sensu. Jednak to pierwszy składany telefon, obok koncepcji Microsoftu, który ma dla mnie sens. Praca z rysikiem na tego typu urządzeniach to duży komfort i daje nowe możliwości oraz zastosowania.

Moje obecnie top 3 składanych smartfonów (kolejność losowa) to: Surface Duo, Motorola RAZR i własnie Galaxy Note Fold. Trzeba czekać!

Źródło: mspoweruser.com