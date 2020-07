Nowy wygląd Office w przeglądarce to krok w dobrą stronę. Jak często pracujecie w chmurze?

Jak na razie nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego komunikatu, więc nie ma pewności, że to koniec zmian i pod maską nie pojawi się więcej nowości. Jak na razie dysponujemy tylko zrzutami ekranu z widoku, z którym spotkali się komercyjni klienci Microsoft 365 po zalogowaniu się na konto w serwisie Office.com. Ten od dłuższego czasu nie był odświeżany, ale nareszcie wprowadzono pewną reorganizację.

Office.com w przeglądarce z nowym wyglądem

Nie da się jej nie zauważyć, ponieważ wszystkie skróty do web-aplikacji Office’a zostały przeniesione na lewą stronę i ułożone pionowo. To dość nietypowe podejście, bo nie pamiętam, by Microsoft w którymkolwiek interfejsie postawił na taki układ (ale mogę się mylić). Nie mniej jest to właściwa decyzja, ponieważ to nie aplikacje, a nasze dokumenty są dla nas najważniejsze – dla nich zarezerwowano całą centralną część strony Office.com. Dostępne są zakładki dla „ostatnich”, „przypiętych” i „udostępnionych” plików, a także ta dedykowana szablonom pod nazwą „odkrywaj”. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk pozwalający zainicjowanie instalacji desktopowych aplikacji oraz wgranie dokumentu do chmury z komputera. Nieco niżej znajdują się natomiast sekcje dla plików z OneDrive’a oraz innych aplikacji (jak SharePoint).

Jak więc widać zmiany względem tego, co było wcześniej dostępne nie są drastyczne i każdy powinien się szybko w nich odnaleźć. Mimo to, uważam że próba uczynienia interfejsu wygodniejszym i bardziej przejrzysty jest warta ryzyka. Praca w przeglądarce z dokumentami stała się dla wielu czymś normalnym, wręcz codziennością. Skoro web aplikacje są wystarczające do wykonywania niektórych zadań, to instalacja typowych aplikacji może się dla niektórych osób mijać z celem. Sam tylko w konkretnych przypadkach wybieram aplikacje desktopowe, a na co dzień najczęściej wybieram Dokumenty Google i Office’a w przeglądarce.

Starania Microsoftu w pogoni za Dokumentami Google nie zostają niezauważone. Faktem jest jednak, że dla wielu użytkowników aplikacje Google są bardziej naturalnym lub wręcz domyślnym wyborem, jeśli chodzi o rozwiązanie dedykowane pracy w przeglądarce. To stąd wywodzą się Dokumenty Google, natomiast Office dla wielu osób pozostaje typowo firmowym i aplikacyjnym środowiskiem, po które sięga się raczej w ramach obowiązków zawodowych.

Microsoft 365 vs. Dokumenty Google

Microsoft stara się tej etykietki pozbyć, między innymi poprzez utworzenie nowej usługi Microsoft 365, która jest pakietem usług i aplikacji dedykowanych konsumentom detalicznym. W jej skład wchodzi nieco więcej, niż tylko aplikacje Office, bo także komunikatory Skype i Teams, a także przestrzeń w chmurze w OneDrive. Google tak kompleksowej oferty nie posiada, szczególnie na polu komunikatorów, gdzie panuje niemały bałagan i to od dłuższego czasu. A wcale poprawy tej sytuacji nie widać na horyzoncie.

Źródło, obrazki: Thurrot.com