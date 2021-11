Nowy MateView GT 27": gamingowy monitor w klasycznej formie

Każdy kto spędza przed ekranem kilka godzin dziennie doskonale wie, że jakość obrazu gra pierwsze skrzypce Huawei wzbogaca swoje portfolio o nowy monitor — tym razem kierowany przede wszystkim do graczy, oferujący przekątną 27". Co charakteryzuje zakrzywiony monitor gamingowy MateView GT?

Monitor gamingowy od Huawei. Oto MateView GT 27

Oferta monitorówgiganta z Shenzhen stale się poszerza — w minione wakacje firma uraczyła nas monitorem 4K MateView o proporcjach ekranu 3:2, a także ultraszerokim MateView GT i przekątnej 34 cali. Ich najnowsza propozycja jest stawia zarazem na ulubione rozwiązanie rodzimych użytkowników, czyli proporcje 16:9. Najnowszy, 27-calowy, MateView GT oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, jasność 350 nitów, a dzięki reprodukcji palety do 16,7 milionów kolorów pozwala na komfortową konsumpcję treści w najwyższej jakości. Urządzenie wyróżnia także wysoki kontrast (4000:1) oraz 90% pokrycie przestrzeni barw DCPI-P3. Monitor posiada także certyfikat Rheinland Low Blue Light, który związany jest z wysoką skutecznością technologii ograniczających emisję niebieskiego światła i migotania ekranu, które zostały zastosowane w urządzeniu.

Jak na monitor dla graczy przystało — MateView GT 27 wyróżnia się także wysoką częstotliwością odświeżania. Tym razem twórcy zaproponowali 165 Hz, które niewątpliwie docenią wszyscy miłośnicy gier w których liczy się każda milisekunda. 1500R krzywizna ekranu nie tylko dodaje sprzętowi uroku, ale także pozwala na lepsze wykorzystanie widzenia peryferyjnego.

Rozważając wybór nowego monitora, warto też mieć na uwadze jakie porty są dostępne w urządzeniu. Huawei MateView GT 27 wyposażony został w najpopularniejsze z nich — HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4. Zasilanie zaś rozwiązane zostało kablem USB typu C. Urządzenie posiada także możliwość powieszenia na ścianie w standardzie VESA 100 x 100 mm.

MateView GT 27 - sprzęt idealny dla każdego gracza... i nie tylko!

27-calowy monitor to ekran na tyle uniwersalny rozmiarem, że doskonale wpasuje się zarówno na te większe, jak i mniejsze, biurka. Uroku dodaje mu też minimalistyczna forma, która wygląda elegancko, bez rażenia po oczach neonowymi światełkami charakterystycznymi dla sprzętów dedykowanych graczom. Użytkownicy Huawei MateView GT 27 mogą także regulować wysokość (do 110 mm) oraz kąt nachylenia (od pięciu stopniu do przodu, do 20 stopni do tyłu). Niski input lag (4 ms) i wysokie odświeżanie to duet idealny dla każdego miłośnika cyfrowej rozrywki. Wszystko to dzięki natychmiastowemu czasowi reakcji. Projektanci zadbali o to, aby każdy z graczy znalazł tam ustawienia idealnie wpasowujące się w ich ulubione gatunki. Dlatego w trybach wyświetlania znajdziemy perfekcyjne konfiguracje m.in. dla MOBA, FPS czy RTS.

Dark Field Controler to autorska funkcja, dzięki której monitor automatycznie dostosowuje jasność w scenach, gdzie oświetlenie pozostawia wiele do życzenia. Pozwoli to nie tylko lepiej przyjrzeć się detalom i docenić kunszt artystycznych rozmaitych produkcji, ale też może pozwolić dostrzec skrywających się w cieniach wrogów. Innym ułatwieniem obok którego trudno będzie przejść obojętnie jest funkcja Crosshairs. Aktywuje ona krzyżyk na środku ekranu — idealne w swojej prostocie rozwiązanie, które pomaga podnieść precyzję i celność grach.

Gamingowy monitor? Tak, ale nada się także do innych celów

Nie ważne czy podłączycie do MateView GT 27 konsole do gier czy komputer - faktem jest, że dla lwiej części użytkowników ekran - nawet ten gamingowy - nie będzie służył w stu procentach wyłącznie temu. Popularne aplikacje VOD są na wyciągnięcie ręki właściwie każdego z tych urządzeń. YouTube, Netflix czy HBO Go na komputerze możemy obejrzeć w przeglądarce, na konsolach zaś mamy do tego cały szereg dedykowanych im aplikacji. Dzięki kinowej palecie barw - na monitorze Huawei MateView GT 27 komfortowo obejrzycie ulubione filmy i seriale — tym bardziej, że nie zabrakło tam również wsparcia dla HDR.

Solidny ekran to kompan, obok którego trudno przejść obojętnie. Dodatkowy monitor to zawsze nieoceniona pomoc przy pracy, ale także brama do świata rozrywki. Jeżeli szukacie sprzętu którego cena nie zwala z nóg (rekomendowana cena Huawei MateView GT 27 to1699 złotych), oferuje dobry stosunek jakości do ceny, a przy tym dobrze prezentuje się na każdym biurku - to jedna z propozycji obok której nie warto przejść obojętnie. Można go kupić między innymi w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl.

-

Wpis powstał przy współpracy z firmą Huawei