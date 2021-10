Takich słuchawek jeszcze nie widzieliście. Jesienne premiery Huawei

Premiera Huawei nova 9 za nami. O pierwszych wrażeniach, specyfikacji i cenie przeczytacie w tekście Kamila. Firma nie zwalnia tempa i wraz z nova 9 pokazała jeszcze jeden model smartfona, zegarek i słuchawki. Oto Huawei nova 8i, Huawei Watch GT 3 oraz FreeBuds Lipstick.

Huawei nova 8i z mocnym aparatem

Huawei nova 8i to przede wszystkim ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080 x 2376 pikseli. Wyposażony w aparat główny z obiektywem o rozdzielczości 64 Mpix z matrycą o rozmiarze wynoszącym 1/1,7”. Aparat oferuje też obiektyw ultraszerokokątny, makro oraz głębię. Dzięki obsłudze trybu Super Night Shot 2.0, użytkownicy mogą wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nocne. Przedni aparat smartfona został wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 16 Mpix, wspomagany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 662 wspieranego przez 6/8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane, baterię o pojemności 4300 mAh z ładowaniem 66W. Do tego Android 10 z nakładką EMUI 11.

Huawei nova 8i będzie dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej oraz czarnej. Smartfon w Polsce kupicie za 1499 zł. Do 11 listopada trwa oferta przedsprzedażowa, w której do smartfona dodatkowo otrzymacie słuchawki FreeBuds 4i.

Huawei Watch GT 3. Wydajna bateria i design klasy premium

Nowy model zegarka Watch GT 3 wyróżniać się ma przede wszystkim długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Huawei mówi nawet o 2 tygodniach działania. Dodatkowo, 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwoli na uzyskanie 20% naładowania baterii. W zegarku pojawi się nowy interfejs. Menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest proste i wygodne. Urządzenie wyposażone jest również w obrotową koronkę, która pozwala na jego szybką i wygodną obsługę. Huawei Watch GT 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych.

W sprzedaży dostępne będą dwa rozmiary zegarka w trzech: 46 mm (Active, Classic i Elite) oraz 42 mm (Active i Elite). Cena i dostępność zegarka Huawei Watch GT 4 w Polsce nie jest jeszcze znana.

FreeBuds Lipstick. Słuchawki zamknięte w szmince

Mamy telefon, mamy też zegarek. Co jeszcze ciekawego zaprezentowała dziś firma Huawei? To dość osobliwe... i chyba unikatowe słuchawki FreeBuds. FreeBuds Lipstick to specjalna edycja popularnych słuchawek dousznych, które są zamknięte w etui do złudzenia przypominające szminkę. Wykonane jest ono ze stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem. W środku, zamiast czerwonej szminki, znajdziecie słuchawki właśnie w tym kolorze. Nie da się ukryć, że dla niektórych ich wygląd może budzić mieszane uczucia, ale jeśli któraś z pań będzie zainteresowana takim gadżetem, to myślę, że zaskoczy nim wielu sięgając do torebki po szminkę i wyciągając z opakowania bezprzewodowe słuchawki.

Cena i dostępność słuchawek FreeBuds Lipstic w Polsce nie jest jeszcze znana.