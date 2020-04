Najwyraźniej Apple ma bowiem plan zaprezentowania dwóch modeli Pro, z których większy Pro Max ma posiadać delikatnie większy ekran oraz… zmniejszone wcięcie u góry ekranu (tak zwany notch), gdzie znajdują się sensory i kamery obsługujące Face ID. Co oznacza „delikatnie większy ekran”? Przekątna miałaby wzrosnąć z 6,5 cala do 6,7 cala, ale to nie ta zmiana wydaje się najciekawsza, bo mniejszy model Pro posiadałby nieco mniejszy niż jego poprzednik ekran – z 5,8 cala zredukowano by go do 5,4 cala. Te dwa iPhony Pro posiadałaby 3 kamery oraz obecny już w najnowszych iPadach Pro czujnik LIDAR.

Nie jest jednak do końca jasne, czy sensor ten zastąpiłby jedną z kamer, aczkolwiek wydaje się to mało prawdopodobne. Coraz częściej mówi się jednak, że obudowa w nowych modelach iPhone Pro nie będzie posiadała zaokrąglonych krawędzi, jak dotychczas, lecz bardziej przypominać będzie dwie ostatnie generacje iPada Pro oraz starsze modele iPhona, jak 5, 5S czy SE. O powrocie Apple do takich kształtów swojego smartfona mówi się od pewnego czasu, lecz do tej pory to nie nastąpiło. Cały czas czekamy też na nowego iPhone SE, który miał debiutować teraz na wiosnę.

Nowości Apple w 2020 roku?

Nowy MacBook Pro oraz mniejszy HomePod i odświeżone Apple TV

Doniesienia Bloomberga wykraczają jednak poza iPhony, bo według ich źródeł Apple wprowadzi w tym roku na rynek nowy model HomePoda. Inteligentny głośnik Apple nie okazał się zbyt dużym sukcesem – Siri nie dorównuje Asystentowi Google czy Aleksie od Amazona, posiada bzdurne ograniczenia usług muzycznych (brak wsparcia dla Spotify) i jest jednym z najdroższych gadżetów na rynku. Nie wolno przemilczeć jakości dźwięku, jaką oferuje na tle swoich konkurentów, ale pozostałe cechy nie czynią go tak atrakcyjnym produktem.

