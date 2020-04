Nowa klawiatura w Macbook Pro z funkcją True Tone?

W moim Macbooku Pro 2018 lubię właściwie wszystko poza klawiaturą. Prawdą jest, że z Touchbara nie korzystam i kilka lat później wciąż nie rozumiem na co to komu, ale ten jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Klawiatura — z której po kilku miesiącach zaczęły ścierać się przyciski: owszem. A zimą też zaczęły się pierwsze przechery z klawiaturą, która — na wzór reszty świata — zaczęła się zacinać. W ostatnich tygodniach stała się wręcz nieznośną (mimo regularnego czyszczenia i instalacji aplikacji Unshaky), a ze względu na obecną sytuację — nie mam jak oddać komputera do serwisu na naprawę / wymianę. Dlatego tym bardziej z utęsknieniem wyglądam kolejnej generacji małych Macbooków Pro. Te nie tylko mają zaoferować większy, 14-calowy, ekran przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wielkości konstrukcji, ale też nowe klawiatury. I to one są najciekawszym (i najbardziej przeze mnie pożądanym) elementem nadchodzących zmian. A ostatnie plotki wskazują na to, że 14-calowe Macbooki Pro poza nowym mechanizmem miałyby mieć jeszcze inne asy w rękawie.

Nowy mechanizm klawiatury trafił już do Macbooka Pro 16″ debiutującego minionej jesieni, a także do odświeżonego Macbooka Air, który kilka tygodni temu trafił do sklepu. Tutaj na większe niespodzianki nie liczymy, ale wypłynął do sieci właśnie nowy patent sugerujący, że poza nowym mechanizmem nadchodzący mniejszy Macbook Pro doczeka się także klawiatury z podświetleniem wspierającym True Tone, czyli automatyczne dostosowanie odcienia / temperatury i intensywności światła. Do tej pory z opcji ten korzystały ekrany oraz pasek Touchbar — teraz do kompletu miałoby dojść jeszcze podświetlenie klawiatury. Niby drobiazg — ale dla wszystkich pracujących w różnych warunkach oświetleniowych w pośpiechu szukających opcji regulacji jasności klawiatury — to z pewnością przydatna opcja, która pozwoli bez ich ingerencji oglądać na ekranie coś więcej niż wyraźne odbicia klawiszy.

Czy skończy się tylko na patencie? Zobaczymy. Chętnie zobaczyłbym kilka usprawnień w podświetleniach klawiatury — bez gamingowych RGB, ale z opcją zmiany temperatury. No cóż, może jeszcze w tym roku się uda.

