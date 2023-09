Szukasz małego smartfona o imponujących możliwościach? Te 3 modele powinny sprostać Twoim wymaganiom!

Asus ZenFone 10, Samsung Galaxy S23, iPhone 13 mini — który mały smartfon warto kupić w 2023?

W świecie smartfonów obserwujemy sporą popularność dużych ekranów, które kuszą swoimi rozmiarami i imponującymi specyfikacjami. Nie wszyscy jednak decydują się na urządzenia, które trudno obsłużyć jedną ręką lub zmieścić w kieszeni. Na szczęście dla tych, którzy preferują bardziej kompaktowe rozmiary smartfonów, rynek nadal oferuje ciekawe propozycje. W 2023 roku z pewnością warto wyróżnić 3 modele – Asus ZenFone 10, Samsung Galaxy S23 oraz iPhone 13 mini. W tym artykule przyjrzymy się im bliżej, analizując ich zalety i wady, aby pomóc Ci zdecydować, który z nich warto wybrać.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 to propozycja, która wpisuje się w trend kompaktowych smartfonów, oferując jednocześnie imponującą wydajność, solidną baterię oraz świetne aparaty. A to wszystko w cenie, która jest zdecydowanie skromniejsza w porównaniu do wariantów Plus oraz Ultra. Jego wymiary to 147 x 71 x 7,6 mm. Urządzenie waży przy tym jedynie 167 gramów. Pomimo niepozornych wymiarów, Galaxy S23 wciąż może być śmiało nazywany flagowcem. Smartfon jest napędzany potężnymi podzespołami, które pozwalają na płynne korzystanie z najnowszych aplikacji i gier. To potężna maszyna do pracy i rozrywki. Jeśli chodzi o wyświetlacz, Galaxy S23 jest wyposażony w ekran AMOLED, który zachwyca żywymi kolorami i głębokimi czerniami. Oferuje świetną jakość obrazu i sprawia, że treści na nim prezentują się wyjątkowo ostro i wyraźnie. Warto również wspomnieć o aparatach. Chociaż Galaxy S23 nie jest liderem pod względem możliwości fotograficznych w rodzinie Samsung Galaxy, to i tak prezentuje się bardzo dobrze. Wśród wad można wymienić nieco wolniejsze tempo ładowania w porównaniu do S23+ oraz brak wsparcia dla technologii UWB. Trzeba jednak pamiętać o tym, że smartfon jest o 1000 złotych tańszy od modelu w wariancie Plus, więc Samsung musiał zdecydować się na pewne kompromisy. W tej chwili trudno chyba znaleźć tak mocny smartfon z Androidem o podobnych wymiarach.

Asus Zenfone 10

Jak małym smartfonem jest ASUS Zenfone 10? Widać to na tle Samsunga Galaxy S23 Ultra

Kolejna propozycja to smartfon od Asusa. Marka postawiła na niewielkie wymiary, gwarantując jednocześnie świetną wydajność i funkcjonalność. Wygoda korzystania z telefonu wyposażonego w ekran o przekątnej 5,9" jest wręcz perfekcyjna. Nie zabrakło też odświeżania na poziomie 144 Hz, co na pewno docenią gracze. Jest również to, czego wiele współczesnych smartfonów już nie oferuje – wyjście słuchawkowe mini Jack, dla tych, którzy nadal nie zaprzyjaźnili się z technologiami bezprzewodowymi. Telefon ten imponuje dobrym procesorem Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 16 GB pamięci RAM. Na uwagę zasługuje także bateria, która pozytywnie zaskakuje w testach. Po przeszło 5,5 h ciągłego odtwarzania filmów na YouTube rozładowanie nie spadło poniżej 50%. Nieco gorzej wypadają aparaty. Te niestety nie radzą sobie tak dobrze, jak to, co oferują konkurenci od Samsunga i Apple. Owszem, aparaty, w jakie wyposażono ZenFone 10 dają sobie radę w dobrych warunkach oświetleniowych, ale czasami algorytmy, które mają poprawić jakość fotek, zdecydowanie przesadzają z efekciarstwem. Niemniej jednak Asus ZenFone 10 wciąż stoi na czele stawki, jeśli chodzi o małe smartfony oparte na systemie Android. Jeśli poszukujesz urządzenia, które jest mniejsze od konkurencji i oferuje dobrą wydajność, na pewno warto wziąć go pod uwagę.

iPhone 13 mini

Firma Apple już dawno zorientowała się, że małe smartfony wciąż cieszą się dużą popularnością. Były modele SE, później pojawił się iPhone 12 mini, a w 2022 roku poznaliśmy jego następcę, czyli iPhone'a 13 mini. Dzięki zastosowaniu procesora A15 Bionic mamy tu do czynienia z prawdziwym mocarzem zamkniętym w niepozornej obudowie. Właściwie nie ma zadania, któremu ten model by nie sprostał. Zastosowanie ekranu OLED o przekątnej 5,4" sprawia, że smartfon z powodzeniem mieści się w kieszeni i można go obsługiwać jedną ręką. Zachwyca doskonałą ostrością, żywymi kolorami i szerokimi kątami widzenia. W kwestii designu Apple pozostało przy sprawdzonych rozwiązaniach, ale poprawiło wydajność baterii. iPhone 13 mini wytrzymuje na jednym ładowaniu ponad 1,5 godziny dłużej niż jego poprzednik. Obiektywy również przeszły znaczną modernizację. Zarówno główny aparat szerokokątny 12 MP, jak i aparat ultraszerokokątny 12 MP, mają teraz większe sensory. Dodatkowo aparat ultraszerokokątny oferuje autofokus. Mamy też tryb kinowy i dodatkowe style fotograficzne. To idealny wybór dla osób poszukujących małego telefonu z potężnymi podzespołami i znakomitymi możliwościami dla kreatywnych twórców.