Nie ma nic łatwiejszego niż sprawdzenie poczty Gmail na smartfonie. Jednak nie każdy wie, że nie potrzebna jest do tego specjalna aplikacja. Wystarczy dostęp do przeglądarki by sprawdzić, czy nie ma nowej wiadomości w skrzynce.

Chyba każdy z nas posiada przynajmniej jedno konto e-mail. Podejrzewam, że większość zdecydowała się na adres od Google. To obecnie jeden z największych dostawców kont poczty elektronicznej na świecie i kont. Konto Google pozwala zarządzać pocztą z poziomu Gmaila, korzystać z aplikacji biurowych (Dokumenty, Arkusze kalkulacyjne, Prezentacje i Formularze), kalendarza, map, YouTube i wielu innych. Konto Google to także dysk w chmurze umożliwiający przechowywanie plików z wszystkich usług amerykańskiego giganta technologicznego. W tym artykule podpowiemy, jak korzystając z aplikacji mobilnej Gmail na smartfonie z Androidem i iPhonie. Znajdziesz też odpowiedzi na pytania typu: jak zalogować się do poczty na Gmailu bez aplikacji.

Jak sprawdzić pocztę Gmail na smartfonie z Androidem?

Jak sprawdzić pocztę Gmail na telefonie z Androidem? Najwygodniej będzie skorzystać z dedykowanej aplikacji Gmail, która dostępna jest do pobrania w sklepie Google Play. Po zainstalowaniu wystarczy ją uruchomić. Przywitany zostaniesz oknem logowania. Jeśli posiadasz konto Google i logowałeś się na nie w innej usłudze Google na telefonie, aplikacja je rozpozna. Wybierz to konto i zatwierdź wybierając odpowiedni przycisk. Jeśli nie widzisz konta musisz się zalogować z wykorzystaniem adresu i hasła. Następnie zostaniesz przeniesiony do ekranu głównego aplikacji. A tam, na ekranie głównym wyświetlą się wiadomości email.

W tym miejscu możesz odczytywać, tworzyć, usuwać, edytować i przenosić korespondencję. W aplikacji poczta Gmail odebrane wiadomości wyświetlane są na ekranie głównym. Z niego możesz przechodzić do innych folderów: wysłane, odłożone, zaplanowane, wersje robocze, spam i inne. W koszu, który opróżnia się po 30 dnia, znajdziesz całą usuniętą pocztę. Po zakończeniu korzystania z aplikacji wystarczy ją zamknąć. Poczta będzie synchronizowała się w tle i gdy przyjdzie nowa wiadomość, kliknij w okno powiadomienia i ją przeczytaj.

Jak sprawdzić pocztę Gmail na smartfonie od Apple?

A jak sprawdzić pocztę na Gmailu korzystając z iPhone'a lub innego urządzenia mobilnego Apple? Sprawa jest o tyle prosta, że Google i tu również dostarcza aplikację mobilną. Pobrana z App Store, instalowana jest na smartfonie i jest gotowa do pracy. Podobnie, jak w przypadku Androida, zaloguj się do Gmail podając dane logowania, w adres email i hasło Google. Maile wyświetlane są w niemal identyczny sposób. Dostęp do nich jest prosty i wygodny - aplikacja jest czytelna, przejrzysta i, co najważniejsze, intuicyjna. Dostęp do maili, spamu, informacji o koncie, czy etykiet uzyskasz wybierając odpowiednia ikonę z rozwijanego menu. Tam, gdzie jest poczta Gmail znajdziesz również dodatkowe ustawienia. Pozwalają one na dostosowanie aplikacji, jak i edycji samego konta.

Czy do sprawdzania poczty Gmail na smartfonie konieczna jest dedykowana aplikacja?

Nie. By móc przeglądać pocztę Gmail, zarówno na smartfonie i komputerze, nie jest potrzebna aplikacja. Możesz skorzystać z przeglądarki internetowej zainstalowanej na smartfonie lub pobrać inną z App Store lub Google Play, w zależności od systemu, i przeglądać pocztę Gmail bezpośrednio na stronie www. A jak sprawdzić skrzynkę w ten sposób? To bardzo proste. Obsługa poczty od Google i wiadomości wymagać będzie jedynie połączenia z internetem.

Jak sprawdzać pocztę Gmail na smartfonie poprzez przeglądarkę?

Sprawdź pocztę Gmail poprzez przeglądarkę jeśli nie chcesz instalować dodatkowej aplikacji. Systemowe programy do przeglądania internetu pozwolą korzystać z usług Google bezpośrednio w nich - także z poczty. Wystarczy odwiedzić stronę gmail.com (mail.google.com). Jeśli nie logowałeś się wcześniej do swojego konta Google - będzie to wymagane w tym miejscu. Wprowadź odpowiednie informacje logowania, a po zalogowaniu i poprawnej weryfikacji konta (dodatkowy poziom zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem) przeniesiony zostaniesz do mobilnej wersji witryny Gmail. Jeśli pojawił się komunikat o błędnie wpisanych danych, warto je sprawdzić i poprawić. Choć przeglądanie poczty przez przeglądarkę różni się nieco od aplikacji, wszystkie potrzebne narzędzia są pod ręką - wybierając menu ≡. Pozwala ono przejść do folderów, zarządzać kontami i łatwo się między nimi przełączać.

Warto mieć jednak na uwadze, że ze względów bezpieczeńtwa Google uniemożliwi logowanie się na przeglądarkach, które nie obsługują JavaScript albo mają wyłączoną jego obsługę, mają zainstalowane niebezpieczne lub nieobsługiwane rozszerzenie lub są wbudowane w inną aplikację. Firma podaje, że w pełnie wspiera m.in. Chrome, Safari, Firefox, Opera oraz Edge. Mniej popularne aplikacje również zadziałają, jednak warto pamiętać o ograniczeniach wynikających z troski o bezpieczeństwo danych użytkownika. Jeśli więc nie chcesz korzystać z dedykowanej aplikacji i pocztę przeglądać będziesz w przeglądarce na smartfonie - możesz wybrać tę opcję. Nie ma z tym większego problemu - także z wykorzystaniem komputera.