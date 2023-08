Oto nowy Chrome Web Store. Zobacz co się zmieniło!

Chrome Web Store został uruchomiony przez Google w grudniu 2010 roku. Od tych kilkunastu lat użytkownicy przeglądarki Chrome mogą pobierać, instalować i korzystać z najrozmaitszych aplikacji, rozszerzeń i motywów. Właściwie od samego początku Chrome Web Store zaskarbił sobie popularność i sympatię użytkowników. Po latach tułaczki — nareszcie wszystko zostało zebrane w jednym miejscu. Chrome Web Store rozwijał się symultanicznie z przeglądarką. W 2011 roku sklep stał się kluczowym elementem ekosystemu, oferując użytkownikom możliwość przeglądania i pobierania oprogramowania, z którego można były korzystać bezpośrednio w oknie przeglądarki. To dodatkowo wzmocniło pozycję przeglądarki Chrome jako uniwersalnego narzędzia do pracy i rozrywki w sieci. Rok później rozwój trwał. Dodano kategorię z "aplikacjami dla edukacji", co podkreśliło potencjał Chrome Web Store jako platformy wspierającej naukę. Miało być narzędziem dla uczniów i nauczycieli. W kolejnych latach zmieniał się wygląd, pojawiły się także aplikacje działające w trybie offline.

Teraz Google testuje zupełnie nową odsłonę Chrome Web Store. Co się zmieniło?

Chrome Web Store w nowej odsłonie

Google stosunkowo rzadko decyduje się na wielkie zmiany w wyglądzie swoich usług. Nic dziwnego — korzystają z nich miliony użytkowników na całym świecie, a nawet najdrobniejsze przemeblowanie to dla części użytkowników problem. Chrome Web Store co prawda nie jest miejscem gdzie większość z nas zagląda na co dzień. Zwłaszcza teraz, od kiedy po zalogowaniu się naszym kontem Google przeglądarka pobiera wszystkie dodatki, konfiguruje je i synchronizuje z całą resztą urządzeń. Ale tzw. power-userzy czy będący za pan brat z technologiami użytkownicy raczej nigdy nie miewają problemów z takimi rzeczami. Tutaj sprawa rozbija się przede wszystkim o tych, którym z technologiami nie po drodze.

Chrome Web Store przygotowuje się do sporych zmian. W wersji testowej możemy już podglądać, jak wkrótce sklepik będzie prezentował się u każdego. Pod względem konstrukcji platforma nigdy nie była specjalnie skomplikowana — zatem wciąż pozostaje czytelną. Jednak nowy design bez wątpienia jest znacznie bardziej współczesny i wpisuje się w obecne trendy, a jednocześnie jest bardziej spójny z całą resztą nowych platform Google. Niedawno w podobnym stylu odświeżony został zresztą webowy Sklep Play.

Od ostatnich zmian w Chrome Web Store mija właśnie pięć lat — to już najwyższy czas, by co nieco podziałać. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę i zaczyna działać. Jeżeli jesteście zainteresowani jak prezentuje się i działa nowa wersja platformy, w lewej szpalcie powinien czekać na was komunikat oferujący przeniesienie do testowej wersji. Ładniejszej i przyjaźniejszej, chociaż... już pozbawionej kolumnowego widoku.