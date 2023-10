Polacy nie płacą za usługi telekomów – ponad 300 tys. dłużników

Z usług operatorów komórkowych korzysta znaczna większość Polaków, ale nie wszyscy chcą za nie płacić. Choć abonamenty za oferty telekomów nie są szczególnie wysokim wydatkiem miesięcznym, to i tak w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor widnieje ogromna liczba osób, które zalegają z płatnościami, a suma długów wyniosła grubo ponad miliard złotych. W tym procederze przeważa jedna grupa odbiorców.

Prawie półtorej miliarda złotych zadłużenia u operatorów

Bez usług telekomunikacyjnych jak bez ręki – korzystamy z nich na co dzień do rozrywki i pracy, a przez lata ich dostępność i różnorodność stała się tak duża, że spełniają wymagania finansowe użytkowników z niemalże każdą grubością portfela. Mimo to niemała grupa Polaków i tak ma problem z opłacaniem rachunków na czas, gromadząc zaległości tak duże, że trafiają one do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co trzeba zrobić, żeby trafić na taką listę? Wystarczy przez co najmniej 30 dni nie spłacać zaległość na minimum 200 zł (lub 500 zł w przypadku klientów firmowych), by narobić sobie problemów.

Źródło: Depositphotos

Co prawda w ciągu ostatniego roku ogólne zadłużenie względem operatorów komórkowych spadło o 61 mln zł – wynosząc na koniec września 1,45 mld zł – ale liczba zadłużonych Polaków wzrosła i to aż o 21 587 spóźnialskich klientów. Jak przedstawia się to w odniesieniu do całego kraju? Cóż, na ten moment sumaryczna liczba dłużników w rejestrze wynosi niespełna 326 tys. Uśredniając, to prawie 4,5 tys. na osobę. W tym miejscu może pojawić się pytanie, czemu akurat w tym okresie liczby tak drastycznie wzrosły? Musimy pamiętać, że mówimy o rozliczeniu powakacyjnym, a lato często wiąże się ze zwiększonymi rachunkami za korzystanie z internetu za granicą

Kto najczęściej zalega z płatnościami za usługi operatorów komórkowych?

Problemy z opłaceniem rachunków mogą przytrafić się każdemu i nie ma co w tej kwestii generalizować, ale statystyki BIG InfoMonitor mówią jasno – to mężczyźni (53%) częściej zalegają z płatnościami względem telekomów. Opóźnienia w płatnościach to także częsty przypadek osób z przedziału wiekowego 25-44 (41%). W grupie wiekowej 25-34 lata liczba dłużników sięgnęła 63 851 osób, a nieco młodszych klientów z zaległościami (grupa 18-24 lata) jest prawie 17 600, czyli wyraźniej mniej niż w przypadku grupy 65 i starszych – tam BIG InfoMonitor zanotował 28 408 dłużników.

Jeśli zaś chodzi o województwa z największą liczbą dłużników, to na pierwszy miejscu uplasował się Śląsk – zadłużenia u operatorów komórkowych posiada tam 48 762 osoby. Co ciekawe jednak im bliżej stolicy, tym wyższe zaległości. Długi klientów z województwa Mazowieckiego sięgnęły ponad 232 mln zł, dzięki czemu tym samym średnia najwyższa zaległość wyniosła tam 5526 zł.

Źródło: Depositphotos

Jak nie trafić na listę dłużników? Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta – spłacać rachunki na czas. Jednak spora część z nas korzysta z ofert wyraźnie przekraczających potrzeby, dając się wciągnąć w rzekome korzyści drogich abonamentów. Warto więc zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić się, czy – przykładowo – na pewno potrzebuje tak dużego pakietu danych? Jeśli zaś nie chce Wam się przeczesywać sieci w poszukiwaniu najlepszych ofert komórkowych z internetem mobilnym 5G, to zachęcam do odwiedzenia naszego zestawienia i przy okazji śledzenia działu telekomy, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o najciekawszych ofertach polskich operatorów.

Stock image from Depositphotos