Pokazał jak wymienić dysk w nowych MacBookach. Dla wielu to koniec z brakiem miejsca na dysku!

O ile uwielbiam nowe komputery Apple i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nigdy nie miałem lepszego komputera niż 14-calowy MacBook M3 Pro, to nie da się ukryć, że pewne zagrania Apple są najzwyczajniej w świecie irytujące. Mam tu na myśli przede wszystkim brak opcji samodzielnej rozbudowy. I to nawet w tak podstawowych aspektach jak pamięć RAM czy miejsce na dane. Jakby tego było mało: Apple liczy sobie za większe warianty jak za złoto.

Nie jestem zatem ani trochę zaskoczony tym, że ludzie biorą sprawy we własne ręce i mimo kłód rzucanych pod nogi przez Apple, kombinują jak rozbudować sprzęt. Jeden z YouTuberów przygotował materiał wideo, w którym pokazuje jak sprawnie i bez konieczności przepłacania u Apple można wymienić dysk w nowych laptopach Apple.

Wymiana dysku w MacBooku tańsza niż kiedykolwiek. Przygotuj dysk i... obejrzyj to wideo

Oczywiście we współczesnych konstrukcjach Apple wszystko jest ze sobą idealnie spasowane i polutowane, dlatego wymiana ta nie będzie taka prosta jak miało to miejsce w modelach z 2012 roku. Tam wystarczyło odkręcić kilka śrubek, zdjąć dolną pokrywę i w kilka minut intuicyjnie mogliśmy wymienić dysk. Nie potrzeba było do tego ani żadnych specjalistycznych narzędzi, ani też umiejętności.

iBoff w swoim materiale prezentuje specjalnie przygotowaną płytkę PCB z połączeniem M.2, do której podłączył dysk i idealnie wpasowuje się ona w miejsce wyjętego z komputera dysku.

Jak widać na załączonym materiale - proces ten wciąż nie należy do jakiś spektakularnie łatwych. A sam Youtuber zaznacza też, że najtrudniejszym elementem całej tej operacji jest wylutowanie i wyjęcie oryginalnych dysków, które są zamontowane w naszym komputerze. Niestety, w powyższym materiale Youtuber nie pokazał jak robi to krok po kroku - a jedynie wspomina, że stanowi to prawdziwe wyzwanie. Podobnie zresztą jak ponowna konfiguracja komputera, która nie jest już tak dziecinnie prosta, jak ma to miejsce w przypadku oryginalnych komponentów od Apple.

By móc cieszyć się komputerem, niezbędny będzie drugi komputer Apple, aby skorzystać z dedykowanego konfiguratora. Ale kiedy już uda się z tym uporać, komputer ma działać dokładnie tak, jak te z pamięcią rozbudowaną przez Apple.

Mimo że proces ten ma być łatwiejszy niż kiedykolwiek, to dla lwiej części zwykłych użytkowników wciąż jest on poza zasięgiem -- i jeżeli faktycznie chcieliby zdecydować się na taką aktualizacje, to prawdopodobnie i tak musieliby zlecić ją komuś bardziej obytemu w temacie, kto ma również dostęp do profesjonalnych narzędzi. Nie mam złudzeń, że Apple kiedykolwiek uczyni ten proces łatwiejszym -- i nie bez powodu. Jeżeli znacie ceny rynkowe podzespołów, to doskonale wiecie ile gigant z Cupertino zarabia na każdym MacBooku, którego użytkownicy zdecydowali się na więcej pamięci na dane czy RAMu...