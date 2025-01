Android Auto przegrywa z tą aplikacją. Niepodziewany zwycięzca hitem kierowców

Nowy raport przyzwyczajeń kierowców może zaskoczyć. Okazuje się, że kierowcy jednocześnie odchodząc od Google, przychodzą do Google! Jak to możliwe? Giganta ratuje jedna aplikacja.

Nawet miłośnicy motoryzacji przyznają rację, że w ciszy to w samochodzie jest po prostu trudno. Miło jest sobie na początku posłuchać, jak pracuje silnik, ale z czasem górę weźmie monotonia trasy. Okazuje się, że jedna firma wychodzi na tym szczególnie dobrze.

Google traci kierowców, lecz zyskuje ich jednocześnie

W ankiecie przeprowadzonej przez firmę specjalizującą się w zbieraniu danych dotyczących konkretnie rozrywki audio można dostrzec ciekawy paradoks. Otóż wyniki analizy Morgan Stanley Audio Entertainment ukazały, że w stosunku rok do roku, kierowcy coraz częściej rezygnują z usług Google. Co ciekawe, chociaż jednymi drzwiami wychodzą, tak drugimi wracają. Ratuje ich jedna aplikacja.

Android Auto traci zainteresowanie wśród kierowców i to naprawdę sporo! Gigantowi technologicznemu ubywa pokaźny kawałek puli, bo aż siedem procent. W tym samym czasie inna firma zyskuje. Apple nie ma pokaźnego skoku, lecz CarPlay odnotowuje dwa procenty w plusie w stosunku do minionego roku. Wzrost prawdopodobnie wynika z bardzo prozaicznej przyczyny, po prostu więcej osób korzystających z samochodów, zaczyna stawiać na iPhone'a zamiast urządzeń z Androidem.

Szczęśliwie dla Google, chociaż traci kierowców, to jednocześnie ich zyskuje. Wszystko dzięki swojej aplikacji, która nie podbija serc pieszych, ale znalazła sobie idealne miejsce w zgiełku miejskich ulic oraz na autostradach. YouTube Music dominuje nad Apple Music nawet na własnym terenie firmy Tima Cooka. Dane pokazują, że aplikacja się cieszy w CarPlay popularnością przewyższającą nawet użytkowników Android Auto.

Co ciekawe, można też ujrzeć zmieniający się trend pod kątem nie tylko przy użyciu czego, lecz i treści słuchanej przez kierowców. W statystykach wspomnianej firmy widzimy znaczące odejście od muzyki. Coraz więcej osób zabija czas w towarzystwie podcastów i audiobooków, zamiast ulubionych utworów lub radio, co przecież mogłoby się wydawać oczywistym wyborem. Szczególnie się oberwało właśnie radiu, zaliczyło spadek aż dwudziestu pięciu procent w stosunku do poprzedniego roku.