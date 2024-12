Duża zmiana w Android Auto. Nie wszystkim się spodoba

Google w ostatnim czasie sporo zmienia w swoich flagowych aplikacjach, w tym również w Android Auto. Mapy zyskały niedawno nie tylko nowe funkcje, ale też całkiem nową kolorystykę, a wygląda na to, że to dopiero początek większych zmian.

Material UI to zmiany jakie pojawiły się w Androidzie już kilka lat temu, a do których teraz dołącza nowa kolorystyka - Material You. Wygląda na to, że będzie ona dotyczyły wszystkich aplikacji z oferty Google, w tym również Android Auto, które coraz częściej się zmienia. Czy na lepsze to jak zwykle bardzo dyskusyjna kwestia. Zapewne podobnie będzie i tym razem, bo w Android Auto 13.4 pojawił się całkiem nowy wygląd aplikacji do odtwarzania muzyki, który powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt piękny.

Google szykuje się do czegoś większego

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale Google jest bardzo restrykcyjne w przypadku Android Auto jeśli chodzi o wygląd aplikacji na ekranie. Każda z nich, począwszy od nawigacji po odtwarzacz muzyki musi być do siebie podobna. To znaczy podstawowe elementy interfejsu muszą być niemal w tych samych miejscach, aby użytkownicy mogli z łatwością się do nich przyzwyczaić. Nie ma przecież nic gorszego niż kierowca, który próbuje się rozeznać w układzie całkiem nowej aplikacji podczas jazdy. Dlatego w odtwarzaczach multimedialnych takie przyciski jak start/stop czy następna/poprzednia ścieżka mamy w tych samych miejscach. I dlatego też najnowsze zmiany dotyczą wszystkich aplikacji, czyli Spotify, YouTube Music itd.

Jak widać na obrazku pochodzącym z 9to5Google, ekran odtwarzacza w Spotify znacząco zmieni swój wygląd. Teraz wydaje się dosyć pusto i prosto, bo wcześniej chociażby okładka aktualnie odgrywanego kawałka był znacznie większa. Obecnie przesunięta został na lewą stronę, a obok niej mamy wykonawcę, tytuł oraz czas i pasek postępu. Pod spodem znalazło się natomiast miejsce na podstawowe przyciski, które są mniej więcej w tych samych miejscach. Poza tym mamy też całkiem nową czcionkę, która zapewne zagości we wszystkich aplikacjach w przyszłości. Nowy design wydaje się bardziej ascetyczny i wymaga przyzwyczajenia. Musicie też pamiętać, że ekran może wyglądać nieco inaczej, w zależności od tego jakiego formatu macie ekran w samochodzie.

Wiele wskazuje na to, że zmiana ta jest podyktowana przygotowaniami Google do obsługi radia samochodowego. Jak już kilka razy pisaliśmy, w kodzie Android Auto jest coraz więcej wskazówek, które zapowiadają wprowadzenie nowej funkcji. Możliwość obsługi naziemnych stacji radiowych z poziomy aplikacji Google z pewnością będzie istotną i mile widzianą zmianą. Być może ujednolicenie designu ma na celu lepsze przygotowanie go właśnie do obsługi tunera radiowego. O tym przekonamy się zapewne dopiero za kilka miesięcy, gdy rzeczona funkcja faktycznie zacznie działać.

