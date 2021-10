Facebook będzie miał nowe urządzenie - to smartzegarek

Wczoraj wieczorem Facebook Meta ogłosił(a?) zmianę, jeżeli chodzi o priorytety firmy. Od dziś nie skupia się ona na budowie mediów społecznościowych, ale na społecznościowym uniwersum VR/AR, w którym można spotykać się ze znajomymi, pracować czy relaksować się, a także - handlować wirtualnymi przedmiotami czy tworzyć całe wirtualne światy. Podsumowanie najważniejszych elementów konferencji znajdziecie tutaj:

Oczywiście - niektóre elementy Metaverse, bo tak został nazwany nowy projekt Meta zostały na konferencji przedstawione w sposób bardzo ogólny, bo i sam Mark Zuckerberg przyznaje, że wiele elementów konstrukcji tego projektu nie powstało i wciąż nie ma technologii, która byłaby w stanie tę wizję zrealizować zgodnie z zamysłem twórców. Część elementów jednak jest gotowa już teraz i naturalnie - będziemy się o nich dowiadywać z czasem.

Jako pierwszy do sieci wyciekł smartzegarek od Facebooka

Facebookowi (Mecie? Wciąż nie wiadomo, jak to odmieniać) nie jest obce eksperymentowanie ze sprzętem. Warto tu wymienić chociażby Facebook Portal i Portal+, którego implementacje widzieliśmy na konferencji. Teraz do sieci wyciekła informacja, że kolejnym gadżetem od firmy może być smartwatch. Jego obraz w plikach Ray-Ban AR (okularów z kamerką, o których również było na pokazie) znalazł jeden z deweloperów. Zegarek posiada wyświetlacz podobny do tego z Apple Watcha, wbudowaną kamerkę, a w aplikacji nosi nazwę Milan.

Cóż, posiadanie notcha w smartzegarku to nowość, ale skoro może go mieć laptop, to czemu nie zegarek. Potencjalne zastosowanie smartzegarka widzieliśmy na Facebook Connect, gdzie materiał widziany z przedniej kamerki może być transmitowany bezpośrednio do metaverse. Jednak, podobnie jak w przypadku Portala główną obawą jest tutaj prywatność sprzętów od Facebooka/Meta. Jest to moja największa "obawa" jeżeli chodzi o sukces zarówno Metaverse jak i dowolnego sprzętu od Facebooka. Smartzegarek musiałby prezentować naprawdę niesamowite możliwości, żeby ludzie wybrali go pomimo obaw o prywatność, a patrząc, że będzie konkurował z Apple Watchem, Galaxy Watchem czy sprzętami od Garmina, to muszę przyznać, że mam spore wątpliwości co do jego sukcesu.

Niemniej - jestem jednocześnie bardzo ciekawy, co Meta pokaże w najbliższym czasie.

