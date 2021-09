Dodając tę funkcję to Telegram nadgania konkurencję

Wkrótce na Telegramie dowiesz się, kto z grupy przeczytał wiadomość

Grupy na Telegramie od lat są siłą platformy. Nie tylko te prywatne, gdzie możemy sprawnie komunikować się w gronie rodziny, przyjaciół czy współpracowników, ale także te masowe. Takie liczące sobie nawet po kilka tysięcy użytkowników. Wskaźnik odczytania wiadomości na Telegramie ma sens właściwie wyłącznie w prywatnych rozmowach, bo w przypadku grup — nie wiadomo kto widział wiadomość, a kto jej nie widział. Póki co, bo jak informują beta testerzy na redditowym forum - niebawem może się to zmienić.

https://www.reddit.com/r/Telegram/comments/pkehno/new_telegram_feature_who_saw_my_message_in_group/

Zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej, można będzie rzucić okiem kto przeczytał wiadomość, a kto nie. Warto jednak mieć na uwadze, że opcja ta dotyczyć będzie wyłącznie grup liczących sobie 50 (lub mniej) uczestników.

Lepiej późno, niż później. To jedna z opcji, w której Telegram jest w tyle za konkurencją

Opcja podejrzenia kto w grupie widział wiadomość, a kto nie, jest od dawna dostępna m.in. na Messengerze. Z różnych względów do tej pory Telegram jej nie implementował - trudno więc wyrokować co skłoniło ich do zmiany decyzji i testowania takiej opcji także u siebie. Faktem jest, że zdania użytkowników na ten temat są podzielone - dlatego istnieje też szansa, że opcja pojawi się wyłącznie w testach i... nigdzie więcej. Z drugiej strony - skoro po takim czasie twórcy zdecydowali się opracować takie rozwiązanie, to prawdopodobnie nie jest to dziełem przypadku.