Nowości Netflix w grudniu. Nadchodzą wielkie premiery i hity

Netflix po raz kolejny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom widzów i przygotował atrakcyjną ofertę na drugą połowę grudnia. Czas przed świętami Bożego Narodzenia będzie obfitował w premiery filmów i seriali. Wśród nich „Berlin”, „1670”, „Zostaw świat za sobą” oraz „Maestro”. Nie zabraknie także kontynuacji ulubionych produkcji – „The Crown”, „Nienawidzę świąt”, czy „Na skrzydłach ambicji”. A to nie wszystko! Zobacz pełną listę premier, które trafią na Netflix już w grudniu.

Nowe seriale i filmy na Netflix. Grudzień zaskoczy premierami

Netflix chciał zakończyć ten rok z przytupem i przygotował widzom bardzo ciekawą ofertę na grudzień. W tym miesiącu w bibliotece platformy pojawi się wiele nowych filmów i seriali, które mogą stać się hitami. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Najbardziej wyczekiwaną premierą jest serial „Berlin”, który ukaże się na Netflix już 29 grudnia. Nowy serial to spin–off bijającej rekordy popularności hiszpańskiej produkcji „Dom z papieru”. Opowie on historię tytułowego Berlina (Pedro Alonso) na długo przed tym, jak uczestniczył w napadzie na królewską mennicę. W serialu pojawią się Michelle Jenner ("Isabel") jako Keila, Tristán Ulloa ("Fariña") jako Damián, Begoña Vargas ("Nowy Eden") jako Cameron, Julio Peña Fernández ("Przez moje okno") jako Roi i Joel Sánchez jako Bruce.

Wcześniej na Netflix trafi polski serial „1670” w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. Akcja dzieje się we wsi Adamczycha, a głównym bohaterem jest szlachcic Jan Paweł Adamczewski, który marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski.

To nie koniec. W grudniu Netflix przygotował premiery nowych filmów w gwiazdorskiej obsadzie. Na szczególną uwagę zasługuje „Zostaw świat za sobą”, w którym jedną z głównych ról zagrała Julia Roberts. Ciekawie zapowiada się też „Maestro” w reżyserii Bradley’a Coopera. Netflix nie zapomniał również o fanach fantastyki. Już 22 grudnia premierę będzie miała pierwsza część filmu Zacky’a Snydera – „Rebel Moon”.

Netflix w grudniu to nie tylko nowości. Zapowiedź finału „The Crown”

Druga część szóstego sezonu „The Crown” to najbardziej oczekiwana premiera w grudniu na platformie Netflix. Serial ten, stworzony przez Petera Morgana, stał się globalnym fenomenem, ukazując złożone i często intymne portrety członków rodziny królewskiej, a także ich osobiste i polityczne wyzwania.

W finałowych odcinkach „The Crown” ujrzymy losy księcia Williama, który wraca do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, ślub Karola i Camilli, a także początek bajkowej relacji Williama i Kate.

The Crown

„The Crown” zadebiutował w Netflix w 2016 roku. Produkcja dotychczas zdobyła m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA.

Netflix w grudniu. Nowe filmy i seriale – lista