Huawei MatePad 11 w Polsce

MatePad 11 to przede wszystkim 10,95-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli charakteryzujący się m.in. jasnością 500 nitów. Do tego aparat główny 13 Mpix z auto focusem oraz kamerka selfie 8 Mpix. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Tablet działa pod kontrolą układu Snapdragon 864 wspieranego przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej rozszerzanej z wykorzystaniem karty microSD do 1 TB. Do tego bateria o pojemności 7250 mAh z ładowaniem 10 V. MatePad 11 na pokładzie zainstalowany ma system operacyjny HarmonyOS.

Huawei MatePad 11. Ceny i dostępność

Poprzednie 1 z 1 Następne

Nowy tablet pojawia się w sprzedaży już teraz. Do 22 sierpnia trwa „oferta premierowa” dzięki której przy zakupie Huawei MatePad 11 wybierzecie jeden z dwóch zestawów dodatków. W jednym znajdziecie bezprzewodową myszkę, klawiaturę, rysik M-Pencil oraz słuchawki Huawei FreeBuds 4i. Drugi oferuje smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro oraz słuchawki FreeBuds 4i. W obu zestawach znajdziecie też bonusy w aplikacjach Player, H&M oraz Empik GO. Huawei MatePad 11 z dodatkowymi gadżetami wyceniony został na 1999 zł.

Huawei MateView GT i MateView. Monitory już w Polsce

Na prezentacji Huawei pojawiły się też dwa monitory — jeden skierowany do graczy, drugi zaprojektowano z myślą o twórcach kreatywnych. MateView GT cechuje się 34-calowym, zakrzywionym ekranem o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1400 pikseli. Jego mocną stroną ma być odświeżanie na poziomie 165 Hz oraz wsparcie HDR 10. Wyposażony w 2 porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, USB-C (DP oraz dźwięk) oraz wyjście słuchawkowe, zasilany jest przewodem USB-C. MateView GT posiada wbudowany soundbar stereo z dotykową kontrolą poziomu dźwięku i dodatkowymi 8 efektami świetlnymi.

Huawei MateView to 28,2-calowy monitor 4K charakteryzujący się przede wszystkim proporcjami 3:2, które mają sprawdzić się przede wszystkim w programach graficznych i wideo dając dostęp do najpotrzebniejszych narzędzi bez obaw o brak miejsca na ekranie. 60 Hz odświeżanie, HDR 400, wbudowane głośniki oraz ciekawy sposób poruszania się po menu OSD za pomocą specjalnego panelu dotykowego. Monitor wyposażono w port zasilania USB-C, jeden HDMI 2.0, jeden miniDP, USB-C z DisplayPort i dostarczający zasilanie do zewnętrznych urządzeń z mocą 65W i wyjście słuchawkowe.

Huawei MateView GT i MateView. Ceny i dostępność

Poprzednie 1 z 1 Następne

Huawei MateView GT w ofercie premierowej do 22 sierpnia dostępny jest za 1999 w zestawie z zegarkiem Huawei Watch GT 2 Pro. Huawei MateView dostępny będzie za 2599 zł i w ofercie promocyjnej znajdziecie dodatkowo zegarek Huawei Watch GT 2 Pro.

Huawei MateStation S. Stacjonarny komputer o kompaktowej konstrukcji

Na dzisiejszym spotkaniu zaprezentowano także stacjonarny komputer MateStation S. Kompaktowa konstrukcja zamknięta w 4,2-kilogramowej obudowie o wysokości nieco ponad 29 cm mieści działa w oparciu o 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 4600G taktowany na poziomie 3,7 - 4,2 GHz i oferujący wbudowany układ graficzny Radeon Graphics. Do tego 8 GB RAM (z możliwością rozszerzenia), 256 GB SSD M.2 (z możliwością rozszerzenia). Posiada jeden slot PCIe x16, jeden PCIe x1, 2 sloty SO-DIMM, 2 M.2 2280 oraz jeden SATA. Z dodatkowych złącz dostępne są m.in. 2x USB 3.2, 1 USB-C, jedno HDMI, VGA i RJ45.

Huawei MateStation S. Ceny i dostępność

Poprzednie 1 z 1 Następne

Stacjonarny komputer Huawei MateStation, podobnie jak pozostałe zaprezentowane dziś sprzęty, objęty jest ofertą premierową. do 22 sierpnia kupicie go w zestawie z monitorem Huawei Display 23,8-cali za 2999 zł.