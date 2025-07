Castorama ma gratkę dla majsterkowiczów. Taniej kupisz DeWalt, MacAllister i inne

Castorama ponownie zaskakuje klientów wyjątkową ofertą na elektronarzędzia, prezentując szeroki wybór urządzeń renomowanych producentów w promocyjnych cenach. Dla majsterkowiczów i profesjonalistów to doskonała okazja, by uzupełnić swój warsztat o niezawodne narzędzia w bardzo konkurencyjnych stawkach. Sprawdź, co przygotowała Castorama.

Reklama

Znane marki w niskich cenach

Wśród najbardziej atrakcyjnych ofert wyróżnia się szlifierka kątowa 18 V marki DeWALT (DCG407M1T-QW). W zestawie znajduje się akumulator 4.0 Ah oraz praktyczna walizka systemowa TSTAK. Narzędzie przeznaczone do wymagających prac, o średnicy tarczy 125 mm, dostępne jest teraz w promocyjnej cenie 898 zł za sztukę. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie trwałość i mobilność pracy bez kabla.

Marka Bosch również przygotowała ciekawe propozycje. Klasyczna wyrzynarka PST 650 o mocy 500 W i kącie cięcia do 45° kosztuje tylko 198 zł. Z kolei profesjonalny wkrętak akumulatorowy Bosch Go, dostępny w zestawie z końcówkami, kablem USB i przedłużką, został wyceniony na 278 zł. Dla bardziej wymagających użytkowników Castorama oferuje także wiertarkę udarową GSB600 (600 W) za jedyne 268 zł.

Nie tylko elektronarzędzia, ale także urządzenia czyszczące znajdziemy w aktualnej ofercie. Kärcher WD 2 Plus, odkurzacz przystosowany do pracy na mokro i sucho z pojemnym zbiornikiem 12 litrów i mocą 1000 W, kosztuje teraz tylko 248 zł. W zestawie znajdują się również dodatkowe akcesoria.

Z kolei Marka Erbauer, znana z dobrego stosunku jakości do ceny, oferuje kilka produktów. Szlifierka kątowa 1010 W o średnicy tarczy 125 mm kosztuje 248 zł, a młotowiertarka SDS+ o mocy 750 W, energii udaru 3 J i aż 4 funkcjach. Urządzenie z walizką i trzema wiertłami w zestawie zostało wycenione na 358 zł.

Dla osób szukających ekonomicznych narzędzi z solidną specyfikacją przygotowano propozycje marki MAC ALLISTER. Szlifierka mimośrodowa 300 W o średnicy tarczy 125 mm to wydatek jedynie 128 zł, natomiast pilarko-zagłębiarka 1200 W z tarczą 165 mm dostępna jest w atrakcyjnej cenie 498 zł.

Grafika: depositphotos