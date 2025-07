Lidl zrzuca prawdziwą bombę. Majsterkowicze będą zachwyceni

Od poniedziałku 7 lipca do niedzieli 13 lipca Lidl oferuje atrakcyjne rabaty na wybrane elektronarzędzia Parkside z serii Performance i klasycznej linii DIY. Produkty dostępne są wyłącznie online na lidl.pl, a zniżki sięgają nawet 270 zł. Wśród przecenionych pozycji znalazły się m.in. wiertarkowkrętarki, przecinarka plazmowa oraz narzędzia pomiarowe.

Lidl rozpoczyna akcję promocyjną w swoim internetowym sklepie

Na okładce gazetki reklamowej Lidl chwali się nietypowym osiągnięciem – akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside Performance rzekomo przesunęła potężnego Airbusa A380, co zostało uwiecznione jako rekord Guinnessa. To narzędzie teraz dostępne jest w promocyjnej cenie 399 zł zamiast 469 zł. Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik, moment obrotowy do 80 Nm i akumulator z serii X12V Team. Kompaktowy sprzęt oferuje także wbudowane oświetlenie LED i solidną, ergonomiczną konstrukcję.

Jedną z najbardziej przecenionych pozycji jest przecinarka plazmowa Parkside o mocy 40 A. Dzięki kuponowi Lidl Plus urządzenie można nabyć za 429 zł, czyli aż o 270 zł taniej od regularnej ceny wynoszącej 699 zł. Sprzęt przeznaczony jest do cięcia metali i przyda się w warsztacie każdego majsterkowicza pracującego z blachą.

Kolejna promocja dotyczy klasycznej wiertarki udarowej Parkside PSBM 750 B3 o mocy 750 W. Dzięki rabatowi w aplikacji Lidl Plus jej cena spadła z 169 zł do zaledwie 92 zł. To narzędzie przeznaczone do wiercenia w drewnie, metalu oraz betonie.

Dla osób poszukujących narzędzi pomiarowych Lidl przygotował atrakcyjną ofertę na laser krzyżowy Parkside PKLL 7 E4 z zaciskiem. Klienci mogą oczekiwać obniżka z 99 zł na 59 zł (z kuponem Lidl Plus).

Nie zabrakło również oferty dla miłośników ogrodnictwa. Akumulatorowa kosiarka Parkside o napięciu 40 V została przeceniona o 40% — z 649 zł na 389 zł. Jest w tym przypadku jeden i to poważny haczyk — w zestawie brakuje ładowarki i akumulatora, więc trzeba skorzystać z własnych lub dodatkowo zainwestować, jeżeli takowych nie posiadamy.

Grafika: depositphotos